Le 14 mai 2022, une superbe Honda VFR750R RC30 de 1990, jamais immatriculée, a établi un nouveau record aux enchères au Royaume-Uni. La moto en question était entre les mains de collectionneurs privés depuis qu'elle était neuve, n'a jamais été immatriculée et affiche seulement deux de ce que la maison de vente aux enchères appelle des "kilomètres poussés" au compteur. À en croire les photos, elle est comme neuve !

À l'état neuf, elle s'est vendue 8499 £, ce qui, une fois corrigé de l'inflation, équivaut à environ 16 972,29 £, soit l'équivalent actuel de 20 000 €. Ce n'est, bien sûr, pas le prix de vente de cette RC30 extrêmement rare. Alors, quel chiffre magique a-t-elle atteint ? La somme de 65 250 £, soit environ 77 000 $.

Comme l'indique l'annonce, cette moto a été exportée du Japon vers l'Italie, où elle a fait partie de la collection David Silver Honda jusqu'en 2017. La moto a été vendue dans un état "comme neuf", et l'heureux gagnant de l'enchère recevra également la trousse à outils d'origine telle qu'elle a été expédiée par Honda, ainsi que le manuel du propriétaire, un support de paddock, et tous les documents italiens pertinents pour accompagner cette moto.

Selon les sources, entre 3000 et 5000 RC30 ont été produites par Honda pour le monde entier. Entre 1987 et 1990, cette moto s'est rapidement imposée dans l'esprit de tous les amateurs de course de l'époque. Les légendes de la course sur route, Joey Dunlop, Carl Fogarty et Fred Merkel, ont tous remporté des victoires au guidon de RC30, ce qui en a fait une légende. C'était LA MOTO à avoir, et elle figure toujours en bonne place sur la liste des machines historiques désirables plus de 30 ans après.

Cette moto évoque évidemment la course, ce qui lui donne son aura. C'est peut-être aussi l'exemple ultime de Soichiro Honda qui s'est donné à fond pour prouver les incroyables prouesses d'ingénierie dont son équipe était capable, en construisant chacune de ces motos de série aux côtés des véritables machines de course d'usine. C'est l'une de ces histoires où il ne s'agit pas seulement d'une pensée nostalgique pour dire "ils ne les construisent plus comme avant". Personne ne le ferait en 2022, c'est de la folie. Cependant, c'est exactement ce qui rend ce modèle si spécial pour tant de personnes.