Lors d'une conférence animée mercredi, la Ville de Paris a apporté plus de précisions quant à leur vision du périphérique. Comme vous le savez certainement, cette ceinture urbaine autour de la capitale est amenée à évoluer, et plutôt rapidement selon la volonté de la Ville de Paris, notamment en prévision des Jeux olympiques de 2024.

"Le périphérique est une infrastructure essentielle", a rappelé Anne Hidalgo, maire de Paris, lors de la conférence de presse. "500 000 personnes vivent autour et sont exposées à des pollutions sonores et atmosphériques très importantes (...) 130 000 habitants respirent un air de très mauvaise qualité et 144 000 subissent un bruit routier supérieur aux valeurs limites qui sont fixées dans le code de l'environnement dans Paris intra-muros."

Réduire la pollution et le bruit

L'objectif est donc double pour la Ville de Paris : redonner un peu "d'air" aux habitants proches du périphérique (la maire a précisé que 40 % des habitants de cette zone vivent dans des logements sociaux), mais aussi faire diminuer la pollution sonore.

À l'horizon 2024, la mairie de Paris souhaite mettre en place une voie réservée au covoiturage aux bus et aux taxis. Une voie pour "encourager les nouveaux usages" et éviter au maximum "l'autosolisme". La municipalité voit même plus loin, puisque le plan prévoit notamment une "homogénéisation du nombre de files : 2x3 voies incluant la voie héritée des Jeux olympiques et paralympiques". À certains endroits, notamment les portions avec quatre voies, il y aura donc bientôt une voie en moins et une voie réservée au covoiturage.

"Notre objectif est 2x3 voies sur l'ensemble de l'infrastructure avec cette fameuse voie olympique qui va être la pierre première de l'héritage [des Jeux olympiques et paralympiques]", explique lors de cette conférence, David Belliard, adjoint EELV à la mairie de Paris, en charge des mobilités. "Nous avons besoin des JO pour accélérer la transition (...) Nous souhaitons aller vers un usage plus vertueux de la voiture."

Moins de béton et plus d'arbres

La Ville de Paris souhaite, et ce n'est pas nouveau, végétaliser le périphérique. En d'autres termes, passer d'une "ceinture grise" à une "ceinture verte". La mairie de Paris va végétaliser le périphérique en plusieurs étapes, avec des plantations sur les talus, le terre-plein central, les bretelles et, à terme, sur certaines voies latérales. Au total, près de 50 000 arbres seront plantés. 18 000 ont déjà été plantés entre 2020 et mai 2022.

"L'action de végétalisation du périphérique est bien évidemment centrale ici, pour passer de la ceinture grise à la ceinture verte", déclare Christophe Najdovski, adjoint à la mairie de Paris en charge de la végétalisation.