Bugatti nous a "menti". Mais il y a de quoi lui pardonner. Il s'avère, en effet, que la Chiron Super Sport est plus puissante que ce que la société a officiellement annoncé. Lors des tests en laboratoire effectués par la marque elle-même, l'hypercar exclusive de Molsheim a surpris les ingénieurs en affichant des chiffres différents en termes de puissance et de couple disponibles.

Plus sauvage que prévu

Dans une vidéo partagée sur YouTube, Bugatti met la Chiron Super Sport à l'épreuve sur le banc pour connaître la puissance exacte et découvrir les capacités réelles du colossal moteur W16 8.0. Il en ressort que l'hypercar parvient à atteindre 1619 ch, soit 19 ch de plus que ce que la marque avait annoncé. Le couple est également encore plus élevé avec un chiffre final de 1665 Nm par rapport aux 1600 Nm d'origine.

Le pic de puissance maximale a été atteint à 338 km/h. Il s'agit d'une vitesse de croisière pour la Bugatti, qui peut facilement atteindre 440 km/h avant que l'électronique ne prenne le relais et ne limite l'incroyable potentiel du moteur.

Sans les garde-fous du logiciel pour protéger la mécanique et l'usure des pneus, la Chiron Super Sport peut facilement atteindre 483 km/h, la vitesse maximale atteinte par la version 300+.

Production épuisée

Si, après avoir lu les nouveaux chiffres de Bugatti , vous êtes intéressé par un achat, sachez que les neuf exemplaires Super Sport prévus ont tous déjà été vendus à environ 3,2 millions d'euros chacun.

En janvier dernier, Bugatti a annoncé que la Chiron et la Bolide étaient épuisées. Mais si vous êtes un fan du W16, n'ayez crainte : le prochain modèle confirmera la majestueuse motorisation, en y ajoutant peut-être une forme d'électrification pour franchir le seuil des 1600 ch. Aller peut-être même au-delà des 1619 ch.