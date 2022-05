Russell Built Fabrication a épaté le SEMA Show 2019 avec sa Porsche 911 Baja Spec. La préparation est entrée en production, et le préparateur est maintenant de retour avec une autre création. Elle s'appelle la Safari Sportsman : une Porsche 911 Type 964 transformée en un véhicule tout-terrain plus abordable.

La 911 Safari Sportsman est un peu plus édulcorée que la Baja Spec de la société, mais la Sportsman est dotée d'améliorations importantes. Russell Built a remanié l'ensemble de la suspension, en intégrant un sous-châssis arrière avec des bras oscillants en acier et des ressorts hélicoïdaux King Shocks à dérivation interne. Ces améliorations, qui comprennent l'allongement de l'empattement et de la voie, donnent à la Porsche 911 un débattement de 10 pouces aux roues arrière.

Galerie: Russell Built Porsche 911 Safari Sportsman

45 Photos

À l'avant, le préparateur a fait de même en améliorant la suspension, en installant un bras triangulaire inférieur en acier, des roulements et des moyeux à usage intensif, ainsi qu'une jambe de force réglable EXE-TC personnalisée. La Porsche améliorée est également équipée de nouvelles plaques de carrossage réglables. Visuellement, la Porsche obtient le look Turbo avec un kit de carrosserie large qui aide à contenir les nouvelles pièces tout-terrain de la 911 dans un ensemble convaincant.

Russell Built a conçu le pack Safari Sportsman pour fonctionner avec les motorisations de série de la 964. Cependant, le préparateur propose des améliorations aux clients qui souhaitent plus de puissance. L'entreprise peut construire n'importe quoi, d'une révision légère du 3,8 litres à un moteur 4,0 litres de 400 chevaux (298 kilowatts). Les clients peuvent également améliorer la transmission.

L'ensemble comprend juste ce qu'il faut pour que la Porsche s'amuse en tout-terrain, Russell Built fournissant une carte d'accessoires à la carte. Le préparateur propose deux galeries de toit différentes, dont une en fibre de carbone à profil bas. Le préparateur propose également un arceau de sécurité et un pack de suppression de la banquette arrière, des feux de rallye exclusifs recouverts de carbone, un compresseur d'air, des pare-chocs en tube d'acier, des plaques de protection et un kit de déplacement du refroidisseur d'huile et du condensateur de climatisation.

Russell Built prend d'ores et déjà les commandes pour les constructions maison, à partir de 135 000 dollars (environ 126 000 €). TJ Russell, le fondateur de l'entreprise, a déclaré que l'objectif du pack Safari Sportsman était d'offrir "quelque chose de plus accessible" aux propriétaires de 964. Le pack Safari Sportsman est entièrement boulonné et ne nécessite qu'une fabrication minimale, ce qui permet une conversion 911 plus simple et moins coûteuse.