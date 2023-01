Les Ferrari les plus exclusives du monde sont créées dans le département Tailor Made. Le programme de personnalisation, comme on l'appelle, permet de créer de toutes pièces des couleurs et des finitions spéciales pour tous les modèles du Cheval Cabré, avec des possibilités de combinaisons pratiquement infinies.

L'un des derniers produits de cette division est une Roma créée en collaboration entre Ferrari et le designer Jiang Qiong'er pour célébrer les 30 ans de la marque en Chine.

Réunir le meilleur de l'Italie et de la Chine

Cette Roma incarne certains des principes cardinaux du design chinois : le souci du détail, le respect de la tradition et l'élégance intemporelle de l'artisanat.

La Ferrari est caractérisée par une carrosserie Sanusilver Matte traversée longitudinalement par une bande Rosso Magma Glossy qui rend hommage à la couleur rouge classique de la Chine. Cette même coloration se retrouve à l'intérieur.

Elle présente également des seuils de porte en fibre de carbone, une clé de contact rouge et une plaque dans le cockpit portant l'inscription "30". L'or est un autre élément de grande importance dans la culture chinoise, car il symbolise la bonne fortune et la richesse.

La Ferrari de 620 ch dispose d'un ensemble d'accessoires spéciaux, comme un jeu de quatre diffuseurs d'arômes, un pour chaque saison. S'y ajoutent une boîte à cigares en ébène, des draps en cachemire et un service à thé en bambou.

On ne sait pas encore si cet exemplaire sera livré à un heureux propriétaire ou s'il restera uniquement comme voiture d'exposition. En tout cas, sa naissance marque le début d'un nouveau chapitre dans les liens entre Ferrari et le pays du Dragon.