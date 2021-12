Le film "A day in the life" met en scène un pilote Red Bull japonais désireux de profiter d’une belle journée sur les pistes. Mais oubliez les skis : il leur préfère de loin une Ferrari F40 rouge vif équipée de chaînes et de phares supplémentaires.

Le résultat est pour le moins étonnant, le modèle emblématique du cheval cabré réussissant à grimper cette piste avec une certaine aisance…

Si Red Bull n’a pas communiqué grand-chose au sujet de cette vidéo, la F40 est quant à elle proche de fêter ses 30 ans. Le modèle mythique du constructeur de Maranello avait en effet été lancé à l’occasion du 40e anniversaire de l’entreprise, en 1987.

Doté d’un moteur bi-turbo V8 2,9 litres, le bijou développe 478 chevaux pour un couple de 575 Nm. Ce bloc est relié à une transmission manuelle à cinq rapports, permettant à l’auto d’effectuer le 0 à 100 km/h en 4,1 secondes. La F40 est par ailleurs capable d’atteindre les 320 km/h en vitesse de pointe. Qui dit mieux ?