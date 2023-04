Alors que l'offre se diversifie grandement, il peut être compliqué de trouver la voiture électrique répondant le plus à ses besoins. Certains professionnels de l'automobile comme les mandataires automobiles pourraient vous éviter bien des complications.

Un mandataire automobile est une personne physique ou morale qui agit en tant qu'intermédiaire entre un acheteur et un vendeur de véhicules automobiles. Les mandataires automobiles achètent généralement des véhicules neufs à des concessionnaires en France ou dans l'Union européenne et les revendent ensuite à des particuliers ou à des entreprises à des prix inférieurs à ceux pratiqués par les concessionnaires traditionnels.

Les mandataires automobiles peuvent offrir des remises importantes sur les prix des véhicules neufs en raison de leur capacité à pouvoir des volumes importants et des marges réduites. Cependant, il convient de noter que les mandataires automobiles ne peuvent pas fournir les mêmes services que les concessionnaires, tels que des garanties, des services après-vente et des options de financement.

Les avantages à rouler en électriques

Il existe de nombreux avantages à rouler avec une voiture électrique en France. Alors que les véhicules motorisés par un moteur thermique (Essence ou Diesel) sont de plus en plus taxés, l'électrique bénéficie de nombreux avantages qui lui sont propres.

À l'heure où l'on parle de la hausse des prix des carburants, combinés aux dernières pénuries, les voitures électriques échappent à ces inconvénients. En effet, elles sont alimentées par l'électricité, ce qui les rend beaucoup moins chères à recharger que les véhicules à essence ou au diesel. Les propriétaires de voitures électriques peuvent donc, sur le long terme, réaliser des économies sur les coûts de carburant.

Incitations fiscales : en France, les propriétaires de voitures électriques peuvent bénéficier d'incitations fiscales telles que des exonérations de la taxe sur les véhicules de société, des avantages fiscaux pour les entreprises et des subventions gouvernementales pour l'achat de véhicules électriques.

De plus, les voitures électriques sont exemptées de vignette Crit'Air. En effet, les vignettes Crit'Air sont destinées à classer les véhicules en fonction de leur niveau d'émissions polluantes. Comme les voitures électriques ne produisent pas d'émissions polluantes, elles ne sont pas soumises à cette classification et donc pas concernées par la vignette Crit'Air. Cela signifie qu'une voiture neuve électrique n'a pas besoin de vignette Crit'Air pour circulaire en France. Cependant, il convient de vérifier régulièrement les réglementations en vigueur, car celles-ci peuvent être modifiées.

Certaines zones en France, notamment les zones à circulation restreinte (ZCR), les zones de circulation restreinte (ZFE) et les zones environnementales, peuvent être uniquement réservées aux véhicules à faibles émissions, y compris les voitures électriques.

Enfin, pour le conducteur, les voitures électriques permettent une conduite silencieuse et agréable grâce à leur absence de bruit de moteur et leur accélération rapide et fluide.

Quel budget pour acheter une voiture électrique ?

En 2023, le premier prix pour une voiture électrique peut varier en fonction des marques, des modèles et des caractéristiques de la voiture. En général, les voitures électriques ont tendance à être 10 000 euros plus chers que les voitures à essence ou diesel en raison des coûts de production élevés des batteries et des composants électriques.

Actuellement, en France, il est possible d'acheter une voiture électrique neuve à partir d'environ 20 000 euros, après déduction des subventions gouvernementales et des remises éventuelles.

Quelle est la voiture électrique la plus vendue aujourd'hui en France et en Europe ?

Il n'est aujourd'hui pas rare de croiser une voiture électrique sur les routes françaises. En comparaison avec le premier trimestre de 2022, on enregistre même, selon Plateforme de l'automobile et AAA Data, une hausse de 15,2% des nouvelles immatriculations de véhicules électriques. Une voiture en particulier fait un tabac dans l'hexagone, la Tesla Model Y. Le SUV électrique débarqué des États-Unis a conquis le marché français et européen. Cette voiture électrique est même venue dépasser la Dacia Spring et la Peugeot E208.

La voiture développée par l'entreprise d'Elon Musk a même réussi à devenir la voiture la plus vendue en Europe (71.683 ventes) lors du premier trimestre de 2023. Elle devance sur le podium la Dacia Sandero (60.202) et Volkswagen T-Roc (54.960).