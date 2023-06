Porsche présente son "nouveau" logo 15 ans après la dernière mise à jour. Il sera visible sur tous les modèles commercialisés à partir de la fin de l'année et représente une légère évolution par rapport au design des badges précédents.

Le logo de la société de Stuttgart conserve les couleurs noir, rouge et bronze ainsi que le cheval cabré, inspiré du symbole de la ville allemande.

Première le 8 juin ?

Pour Porsche, il s'agit du sixième logo de son histoire, après ceux de 1954, 1963, 1973, 1994 et 2008. Les changements sont minimes et concernent une décoration en nid d'abeille dans les parties rouges, ainsi qu'une nouvelle finition métallique qui donne au logo un aspect encore plus premium.

Comme nous l'avons dit, les débuts "officiels" auront lieu sur les Porsche en vente à la fin de l'année, mais dès le 8 juin, nous pourrons voir ses débuts sur un concept. En effet, ce jour-là aura lieu un événement spécial dédié au 75ème anniversaire du lancement de la 356 No. 1 Roadster, la première voiture de la marque allemande homologuée pour la route.

La marque n'a pas donné beaucoup d'indications, si ce n'est que le concept représentera "la vision de la voiture de sport de l'avenir". Il est peu probable donc, de voir la présentation d'un modèle de série comme la 911 ST, que l'on continue d'apercevoir en test dans le nord de l'Europe.

Certaines hypothèses plus concrètes parlent d'un prototype 718 électrique ou d'une hypercar héritière de la 918 Spyder.

Au-delà des célébrations du 8 juin, Porsche devrait présenter la nouvelle génération de la Panamera ainsi qu'une Taycan vraiment extrême d'ici la fin de l'année. Cette dernière devrait disposer de trois moteurs et de plus de 1 000 ch pour faire jeu égal avec la Tesla Model S Plaid.