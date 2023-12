MIAMI, le 1er décembre 2023 - Le Groupe duPont REGISTRY annonce la nomination de Javier Villamizar et de Sandeep Chugani à son Conseil d'administration. Ces ajouts dynamiques apporteront des décennies d'expertise inestimable, de crédibilité et de conseils stratégiques, et renforceront encore l'expansion du Groupe.

"Nous sommes ravis que Javier et Sandeep rejoignent notre conseil d'administration", déclare Christian Clerc, président du groupe duPont REGISTRY. "Leur grande expérience en matière de conseil et d'orientation d'entreprises sera déterminante pour notre succès, alors que nous continuons à développer notre écosystème automobile de luxe."

M. Villamizar possède une vaste expérience des entreprises technologiques et de télécommunications, et apporte son point de vue unique sur les secteurs de la finance et de la technologie. Chugani a plus de trois décennies d'expérience dans des fonctions opérationnelles de haut niveau et dans le conseil en commerce de détail, avec une spécialisation dans les stratégies de croissance. Ensemble, ils joueront un rôle clé dans l'expansion des produits et services du Groupe duPont REGISTRY.

"Ces partenaires impressionnants ont été des ressources formidables pour notre équipe, et je suis convaincu qu'ils seront un atout inestimable pour notre conseil d'administration", ajoute Antoine Tessier, PDG du Groupe duPont REGISTRY. "Leur professionnalisme sur les marchés de la consommation et du luxe sera vital pour l'expansion de l'écosystème par le biais du développement de nouveaux produits et d'acquisitions, ce qui nous permettra d'être véritablement le guichet unique pour l'expérience ultime de l'automobile de luxe."

Javier Villamizar, actuellement partenaire opérationnel chez SoftBank Investment Advisers, met à profit son expertise opérationnelle pour soutenir l'expansion mondiale au sein du portefeuille du SoftBank Vision Fund. Sa carrière diversifiée comprend des projets d'entreprise, des rôles réussis chez Motorola et des contributions clés à l'expansion de Brightstar sur plus de 30 marchés, avec en point d'orgue son implication importante dans la pratique mondiale de Greensill en matière de technologie et de télécommunications.

"duPont REGISTRY est une marque forte et digne de confiance et je suis honoré de faire partie de cette vision qui consiste à construire à partir d'elle un marché numérique transactionnel pour l'espace de consommation de luxe", explique M. Villamizar.

Au cours des 18 années qu'il a passées au Boston Consulting Group, M. Chugani a dirigé les bureaux de Miami et du New Jersey, le secteur nord-américain de la vente au détail et la pratique de la transformation mondiale de l'entreprise.

Ses domaines de prédilection couvrent les modèles opérationnels, l'efficacité organisationnelle et la transformation à grande échelle. Au sein du conseil d'administration, M. Chugani jouera un rôle essentiel en matière de diligence et d'orientation stratégique, alors que l'entreprise continue d'élargir son portefeuille et de répondre au style de vie automobile haut de gamme.

"Je suis honoré de rejoindre le conseil d'administration du groupe duPont REGISTRY. Les voitures de luxe sont aujourd'hui au carrefour de la culture, des affaires et de la croissance. C'est une période incroyable pour le secteur, et je suis ravi d'apporter mon expérience dans la transformation des organisations et d'aider l'équipe de direction à donner une vision stratégique encore plus précise à leurs plans déjà solides", déclare Chugani.

Le groupe duPont REGISTRY propose des expériences et des produits uniques, adaptés aux passionnés d'automobile à chaque étape de leur parcours, du rêveur au collectionneur. Aujourd'hui, l'écosystème comprend duPont REGISTRY, Sotheby's Motorsport, Canossa Events, Cavallino et FerrariChat.

Au cœur de la division Driven Lifestyle se trouve le duPont REGISTRY Group, le premier écosystème de luxe au monde qui englobe la culture, la communauté et le commerce du style de vie automobile haut de gamme. Créé par certains des plus grands noms de l'industrie automobile de luxe, le groupe duPont REGISTRY représente une communauté dynamique de centaines de milliers de membres, entretenue depuis près de quatre décennies. Son portefeuille comprend duPont REGISTRY, Sotheby's Motorsport, Canossa Events, Cavallino et FerrariChat.