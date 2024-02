Tesla évolue d'année en année, mais son expansion sur le marché des voitures électriques semble s'être essoufflée par rapport au passé. Tant en raison de l'arrivée de concurrents redoutables (BYD étant en tête) que du ralentissement de la demande de voitures électriques qui caractérise le marché.

Pourtant, dans un récent discours sur X (anciennement Twitter), Elon Musk a déclaré que l'objectif, fixé il y a quelques années, de vendre 20 millions de voitures électriques par an d'ici 2030 est toujours réalisable.

La croissance est là, mais pas assez

Tesla a vendu un nombre record de voitures électriques en 2023 : avec 1 808 581 véhicules, elle a non seulement atteint l'objectif d'immatriculation prévu, mais a également confirmé sa position de numéro un mondial en termes de ventes de voitures zéro émission.

Mais pour atteindre les 20 millions de voitures d'ici 2030, l'entreprise doit multiplier ses ventes par plus de 10. Étant donné que l'année dernière, elle n'a pas dépassé +38 % et que d'ici 2024, les prévisions indiquent qu'elle atteindra environ 2,3 millions de voitures (+30 %), c'est dans la seconde moitié de la décennie qu'Elon Musk et consorts devront passer à la vitesse supérieure.

Ventes de Tesla année par année

2012 : 2.600

: 2.600 2013 : 22.400

: 22.400 2014 : 32.000

: 32.000 2015 : 50.000

: 50.000 2016 : 76.200

: 76.200 2017 : 103.100

: 103.100 2018 : 245.200

: 245.200 2019 : 367.500

: 367.500 2020 : 499.550

: 499.550 2021 : 936.172

: 936.172 2022 : 1.313.851

: 1.313.851 2023: 1.808.581

En attendant le model 2

Il est clair que pour atteindre les 20 millions de voitures par an d'ici la fin de la décennie, il faudra une gamme de modèles plus articulée et, surtout, plus abordable. La Tesla Model Y est la voiture la plus vendue au monde, avec 1,23 million d'immatriculations, mais elle ne peut à elle seule porter la marque aux volumes souhaités.

Nouvelle Tesla Model Y (2024), rendu Motor1.com

Les principaux contributeurs seront la Model 2, qui arrivera en 2025 avec un coût espéré de 25 000 euros, et le robotaxi, qui devrait être tout aussi bon marché et pourrait atteindre d'excellents chiffres si la technologie de la conduite autonome est suffisamment mature pour la rendre réalisable et fonctionnelle.