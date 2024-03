L'une des plus grandes collections de voitures en Afrique du Sud était celle de Louis Coetzer, un passionné bien connu dans le pays qui, au fil du temps, a amassé plus de 600 voitures dans ses nombreux hangars.

Après son décès en 2021, à la suite d'un accident avec sa femme, plusieurs de ses voitures ont été vendues aux enchères par ses enfants et ses héritiers. Une partie de la collection est toutefois restée cachée jusqu'en février 2024, date à laquelle elle a été dévoilée pour la première fois. Il s'agit d'environ 200 voitures, dont des Porsche, des Mercedes et des Nissan, que le passionné avait achetées dans le but de les restaurer et qui pourraient bientôt être détruites.

De nombreuses voitures ne fonctionnent pas

Selon la société chargée de la vente, Creative Rides Classic & Collectibles Auctions, au moins 60 des 200 voitures dévoilées en 2024 par les héritiers de Louis Coetzer seraient en mauvais état.

Pour comprendre ce qu'il adviendra d'elles, il faut revenir sur ce qu'il est advenu du reste de la collection en 2021. Il y a trois ans, quelque 140 voitures ont été vendues aux enchères, mais 60 autres ont été pressées dans les mois qui ont suivi, faute d'enchères suffisantes pour la vente.

La collection de voitures du célèbre amateur Louis Coetzer

Selon Joff van Reenen, directeur des ventes aux enchères de Creative Rides Classic & Collectibles Auctions, cette nouvelle vente se déroulera de manière légèrement différente.

En effet, la plupart des voitures sont des projets de restauration inachevés ou même pas commencés, qui pourraient donc se retrouver sous la presse, ou à la casse, s'ils ne sont pas vendus à temps.

La collection de voitures du célèbre amateur Louis Coetzer

Quelques spécimens uniques

Parmi les voitures les plus intéressantes mises aux enchères ce mois-ci figurent plusieurs Holden Belmont à moteur à six cylindres en ligne, une Nissan Skyline R31 à quatre portes construite exclusivement pour l'Océanie et l'Afrique du Sud, de très rares Toyota Corona, deux Opel Olympia, plusieurs Chevrolet Impala et, bien sûr, un large assortiment de voitures Mercedes-Benz.

Les 334 lots peuvent être consultés sur le site web de Creative Rides. La vente se déroulera du 25 mars au 4 avril.