Vous vous souvenez lorsque le sp95 était à 1,35 €/l et le diesel à 1,15 €/l ? C’était il y a seulement dix ans et on rêverai de revoir ces prix aujourd’hui. Malheureusement, l’inflation fait des ravages depuis 2022 et le conflit qui oppose la Russie à l’Ukraine. Bien que la tension soit retombée depuis (même si avec une moyenne située entre 1,7 et 1,8 €/l il n’y a pas de quoi pavoiser), les prix sont repartis à la hausse ces derniers jours.

Le prix moyen du sans-plomb 98 est actuellement fixé à 1,974 euro, ce qui représente son niveau le plus élevé depuis le début de l’année. Et chez les autres ce n’est pas mieux : Le sans-plomb 95 (E5) est désormais affiché à 1,908 euro le litre (la barre de 1,95 €/l dans certaines stations est même franchie) et le sans-plomb 95 (E10), le carburant le plus vendu en France et éligible pour la majorité des véhicules à essence neufs depuis 2000, est à 1,898 euro le litre. Cela représente une hausse de 40 centimes depuis le début de la semaine.

Y’aura-t-il une acalmie ?

Le Gazole (B7) reste inférieur au sans-plomb mais son prix au litre avoisine 1,8 € tandis que le BioEthanol E85 reste sous la barre des 1 € pour le moment. On peut tout de même constater la baisse du GPL qui est proposé à 0,990 euro le litre, ce qui représente une baisse de -1,30% sur une semaine.

Patrice Geoffron, professeur de sciences économiques à l’université Paris Dauphine et directeur du Centre de Géopolitique de l’Énergie et des Matières Premières (CGEMP), s’est exprimé sur cette nouvelle hausse auprès de "La Dépêche" :

"Cette augmentation s’explique par les tensions actuelles au Moyen-Orient. Le conflit entre le Hamas et Israël, ainsi que les attaques en mer Rouge ont fait repartir le prix du pétrole à la hausse, qui qui conduit, pour une partie des produits pétroliers, à prendre des chemins plus longs en contournant l’Afrique. En tout cas, Il ne faut pas espérer une stabilisation. La seule solution serait d’avoir une fiscalité qui varie à l’inverse du prix du baril, de façon à amortir les chocs."

En 2023, cette situation de crise avait déclenché la mise en place de l'indemnité carburant de la part du gouvernement. Mais pour l’instant, l’état n'envisage pas de lever le petit doigt auprès des automobilistes. Et dire qu’à une époque le litre d’essence coûtait 5 francs…