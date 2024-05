Le petit monde de la Formule 1 était de retour, ces derniers jours, à Imola pour la première fois depuis 2022 puisque l’édition précédente fut malheureusement annulée suite à de fortes pluies et à des inondations dans la région. Pour cette septième manche du championnat 2024, Mclaren va-t-elle confirmer son retour en forme sur les terres de Ferrari ? Voici le résumé du week-end !

Verstappen mate les Mclaren

Alors que les Mclaren et les Ferrari ont survolé les essais depuis le vendredi, c’est finalement le triple champion du monde en titre et sa Red Bull qui sont allés décrocher la pole position en 1 min 14 s 746. C’est la huitième d’affilée pour Verstappen, du jamais vu depuis Ayrton Senna entre 1988 et 89. Mais le néerlandais n’a pas eu la tâche facile puisqu’il a devancé Piastri et Norris pour seulement 74 et 91 millièmes, respectivement.

Piastri commence à montrer de plus en plus de rythme mais ne parvient pas encore à tout mettre à bout !

Les Ferrari de Leclerc et Sainz occupent seulement les 4e et 5e rangs devant la Mercedes de Russell et un Tsunoda de nouveau survolté. Hamilton est 8e devant Ricciardo et Hulkenberg qui complètent ce top 10. Sergio Pérez paye de nouveau son manque de rythme face à son coéquipier et avec ce resserrement chez les meneurs, le mexicain fut le premier éliminé de la Q2. Les Alpine d’Ocon et de Gasly sont 12e et 14e tandis que Fernando Alonso, bon dernier, partira finalement depuis les stands. Après les qualifs, les commissaires ont également décidé de pénaliser Piastri qui a gêné Magnussen en Q1. L’australien partira finalement 5e.

Crash aux essais, raté complet en qualifs et 19e en course : non ceci n'est pas le résumé du week-end de Stroll mais bien celui d'Alonso !

Obrigado Sebastian

Ce week-end a marqué les 30 ans de la mort d’Ayrton Senna sur ce même circuit (bien que la date exacte soit celle du 1er mai). Pour se remémorer le triple champion brésilien, c’est une autre légende, un certain Sebastian Vettel, qui a pris le volant de la McLaren MP4/8 de 1993 pour effectuer quelques tours du circuit avant le départ de la course.

L’allemand a su rendre ce moment particulièrement émouvant que ce soit par son casque, sa combinaison, en portant le drapeau brésilien mais aussi autrichien (en l’honneur de Roland Ratzenberger, mort le samedi 30 avril 1994 sur ce même circuit), mais surtout en se mettant à genou devant la Mclaren sous les yeux du public. Pour Vettel, cet hommage fut particulièrement puissant comme il l’a expliqué à "Channel 4", sur la télévision britannique :

"J’étais seul sur la piste et je ne faisais pas la course, mais la voiture est fantastique à conduire. J’avais les drapeaux avec moi et dès que je les ai sortis, les gens sont devenus fous. C’était un grand moment. Je criais leurs noms dans le casque. C’était très, très spécial et c’est fou de voir à quel point le nom et l’héritage apportent encore de la joie et de la passion aux gens. C’était la meilleure chose à faire, surtout pour ceux qui n’étaient pas là parce qu’ils n’étaient pas nés ou parce qu’ils ne connaissent pas les faits. C’est une histoire tellement puissante…"

Norris y a cru jusqu’au bout

Avant le départ de ce Grand Prix, le poleman était déjà le vainqueur d’une autre épreuve puisque Max Verstappen a en effet participé aux 24 Heures virtuelles du Nürburgring (voir ci-dessous), avec le Team Redline (une équipe de Sim Racing) dans la soirée du samedi et le dimanche matin. Imperturbable, le néerlandais a ensuite pris un départ parfait ,à Imola, pour négocier le premier virage devant Norris. Frédéric Vasseur, quant à lui, misait beaucoup sur l’aspiration pour que les pilotes Ferrari parviennent à grappiller des places mais il n’en fut rien.

La course ressemblait à une nouvelle promenade de santé pour la Red Bull flanqué du numéro 1 mais à quinze tours de la fin, Verstappen a commencé à se plaindre d’un gros manque de rythme, notamment à cause de ses pneus. Lando Norris va rattraper ses six secondes de retard au fil des tours mais il va finalement échouer à sept dixièmes du champion en titre ! Le podium est complété par Charles Leclerc qui termine devant Piastri. L’australien a pu passer Sainz grâce à un arrêt anticipé mais n’a jamais pu prétendre à mieux.

Avec cette troisième place, Charles Leclerc a quelque peu sauvé les meubles...

Hamilton et Russell terminent 6e et 7e malgré une excursion dans les graviers pour le premier et après que le second ait été de nouveau rappelé aux stands pour signer le meilleur tour et ainsi maximiser les points pour l’écurie allemande. Parti en pneus durs, Pérez n’est remonté que de trois places et termine d’avant Stroll et Tsunoda. Le seul abandon de cette course est à mettre au crédit d’Alexander Albon qui fut victime d’un mauvais arrêt aux stands de la part des mécaniciens qui ont mal fixé une roue.

Le point sur les classements

Sans surprise, c’est toujours Verstappen qui mène au championnat du monde des pilotes avec 161 points. Bien que peu spectaculaire depuis le début de la saison, Leclerc met à profit sa régularité pour s’emparer de la deuxième place avec 113 pts, devant Pérez (107 pts) qui est désormais menacé par Norris (101 pts). Albon, Zhou, Gasly, Bottas et Sargeant sont les derniers pilotes à ne pas encore avoir inscrit le moindre point.

Ce Grand Prix d'Imola marque la 59e victoire du duo Verstappen/ Red Bull

Côté constructeurs, Red Bull est toujours devant avec 268 pts et Ferrari conforte sa deuxième place grâce à ses 212 unités. Mclaren (154 pts) est troisième loin devant Mercedes (79 pts) tandis que Williams et Sauber attendent attendent toujours leurs premiers points.

La F1 sera de retour dès ce week-end à Monaco, du 24 au 26 mai 2024 !