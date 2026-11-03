Renault Mégane et Scénic dès 2028 avec propulsion arrière et jusqu'à 750 km d'autonomie ?

Cet automne, la Renault Mégane électrique a reçu un restylage, notamment avec une nouvelle batterie LFP, augmentant ainsi son autonomie WLTP à 494 km. Cependant, ce chiffre reste encore en deçà de la concurrence, car la VW ID.3 Neo atteint jusqu'à 631 km. Pour l'année 2028, une nouvelle version de la Mégane est prévue, capable de parcourir jusqu'à 750 km d'une seule traite.

Alors que l'actuelle Mégane électrique repose sur la plateforme RGEV Medium (anciennement AmpR Medium), la version prévue utilisera la RGEV Medium 2.0. Cette plateforme a été présentée en mars 2026. Elle devrait permettre de développer des modèles allant du segment B+ au segment D, des berlines aux SUV, et offrir une tension de 800 volts. La batterie adoptera une architecture Cell‑to‑Body, avec des autonomies pouvant atteindre 750 km. La plateforme inclura apparemment aussi un nouveau moteur de 202 kW.

Renault Megane Electric Facelift (2026) Image de : Renault Renault Scenic électrique (2027) Images de : Renault

Cette plateforme servira également de base au Scenic électrique et aux nouvelles versions électriques des modèles Rafale et Espace, selon le magazine britannique Auto Express. Officiellement, seuls le Scenic et le Rafale sont confirmés pour cette plateforme. Le premier véhicule devrait être lancé en 2028. La plateforme est adaptée pour des véhicules entre 4,30 et 4,80 mètres.

Cela signifie que la Mégane électrique devra s'agrandir un peu, car elle mesure actuellement 4,20 mètres. Le Scenic actuel, avec ses 4,47 mètres, est déjà compatible avec cette plateforme. De plus, des modèles plus grands comme le Rafale et l'Espace, mesurant environ 4,70 mètres, seront également basés sur cette plateforme. L'empattement devrait atteindre 2,85 mètres.

Renault Mégane 2027 Renault Scénic 2027 Renault Rafale Renault Espace Longueur actuelle 4 200 mm 4 470 mm 4 710 mm 4 746 mm Empattement actuel 2 685 mm 2 785 mm 2 738 mm 2 738 mm

La propulsion se fera exclusivement par voie électrique ou avec un système à prolongateur d'autonomie, les versions BEV devraient offrir jusqu'à 750 km d'autonomie. Nouveauté, les modèles passeront de la traction avant à la propulsion arrière. Des versions à quatre roues motrices seront également proposées.

RGEV Medium 2.0 prend en charge la propulsion arrière et avant. Cette image de mars 2026 montre apparemment une propulsion arrière électrique Image de : Renault

La propulsion sera assurée par le nouveau moteur de 202 kW que Renault a présenté au printemps. Selon Auto Express, un modèle à propulsion arrière délivrera 275 ch (soit environ 202 kW) et 350 Nm de couple. Actuellement, seul un moteur de 160 kW est proposé sur la Mégane et le Scenic. La propulsion arrière améliore la tenue de route et simplifie le câblage, selon Philippe Brunet, chef du développement chez Renault, cité par Auto Express.

La batterie restera inférieure à 90 kWh pour des raisons de coût et utilisera une chimie LFP. Elle sera intégrée à la carrosserie comme un élément structurel. L'article ne précise pas si la nouvelle Mégane électrique bénéficiera de 800 volts.

Esthétiquement, la nouvelle Mégane s'inspirera de la nouvelle Clio, mais avec des phares avant en forme de fentes. Les formes seront principalement dictées par l'aérodynamisme pour atteindre environ 750 km d'autonomie. Cela permettrait de dépasser l'ID.3 Neo, ainsi que la Nissan Leaf (jusqu'à 624 km), et de se rapprocher des performances de la Classe C électrique de Mercedes (C 400 4Matic : 753 km) et de la Tesla Model 3 (Premium Long Range RWD : 750 km).

Galerie: Concept Renault E-Space 2026 5 Source: Renault

Selon le designer en chef de Renault, Laurens van den Acker, le langage stylistique sera aussi moderne que celui du concept E-Space. Cette étude Espace a fait ses débuts au Salon de l'automobile de Paris, mais n'a pas été présentée comme un aperçu d'un modèle de série. À l'intérieur, un écran s'étendra sur toute la largeur du cockpit, proche du pare-brise – similaire au concept E-Space. Un second écran tactile sera ajouté pour les commandes.

Volant et un écran qui s'étend sur toute la largeur du cockpit : L'intérieur du E-Space Concept Image de : Renault

Comme la nouvelle plateforme STLA One de Stellantis, la RGEV Medium 2.0 permettra également des systèmes Steer-by-Wire. Cette technologie est de toute façon nécessaire pour la conduite autonome, selon Brunet.

En résumé

Après les petites voitures telles que la Twingo, la R4 et la R5, Renault semble désormais se tourner vers des modèles plus grands. Les modèles compacts Mégane et Scenic passeront à la nouvelle plateforme RGEV Medium 2.0 à partir de 2028, permettant plus d'empattement, de plus grandes batteries et des moteurs plus puissants – le nouveau moteur de 202 kW utilisant la technologie EESM éprouvée devrait entraîner l'essieu arrière. La même architecture servirait également de base à des modèles de taille intermédiaire comme un Rafale électrique et un Espace électrique.

La plateforme propose aussi 800 volts ; si certains des quatre modèles bénéficieront de cette tension, cela reste à voir. Cette technologie est déjà largement répandue dans la catégorie intermédiaire, tandis qu'elle reste rare dans la catégorie compacte – des exemples incluent le BYD Atto 3 Evo et les modèles Mercedes CLA, GLA et GLB.

Notre image principale montre la nouvelle Renault Clio.