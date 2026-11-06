Honda dévoile le nom Alpha, le premier SUV électrique mondial de la marque

Honda vient de donner un nom au SUV électrique qu'elle prépare pour son prochain chapitre, et ce nom est Honda Alpha. Le véhicule fera ses débuts mondiaux en Inde le 2 décembre 2026, et c'est ce même pays qui assurera la production de chaque modèle qui suivra.

Honda Cars India a confirmé le nom, la date et le plan de production cette semaine, accompagnant l'annonce d'un emblème redessiné créé pour sa prochaine vague de véhicules électriques. Les spécifications, le prix et la fenêtre de sortie pour d'autres marchés ne sont pas encore annoncés.

Honda 0 SUV Photo : InsideEVs

Début et Plan de Production en Inde

L'Inde ne se contente pas d'accueillir une révélation ici. Honda a choisi ce pays comme premier marché de lancement de l'Alpha. Selon le constructeur, l'Inde devient également la base de production mondiale pour le modèle à l'avenir.

Toshiyuki Yanagisawa, Président et Directeur Général de Honda Cars India, a qualifié le modèle de tournant pour la poussée de la marque vers les véhicules électriques dans le pays. Il a déclaré dans un communiqué :

'Honda Alpha représente notre ambition d'apporter une mobilité électrique avancée à nos clients en Inde tout en offrant la qualité, la fiabilité et le plaisir de conduire pour lesquels Honda est connu.'

Yanagisawa a également lié la décision de production directement à la stratégie plus large d'électrification de Honda. Il a déclaré :

'Avec l'Inde servant de base de production mondiale pour ce modèle à l'avenir, c'est une étape importante dans le parcours d'électrification de Honda et cela reflète notre fort engagement envers le marché indien.'

Cet engagement de production intervient alors que Honda traverse une transition plus large vers des gammes électrifiées. Ce mouvement coïncide avec les plans parallèles de déploiement mondial de modèles hybrides de l'entreprise. Construire un véhicule électrique mondial à partir de l'Inde, plutôt qu'au Japon ou aux États-Unis, montre à quel point ce marché pèse désormais dans les plans de Honda.

Le Nouveau Emblème H de Honda et le Design de l'Alpha

Nouveau logo 'H' de Honda Photos Par : Honda Teaser du SUV Honda Alpha Photos par : Honda

L'Alpha sera le premier modèle Honda vendu en Inde à porter le nouvel emblème H redessiné de l'automaker sur un véhicule de production. Le nouvel emblème s'associe à l'héritage du badge H de Honda, qui remonte au début des années 1960. Honda a déployé cette version mise à jour du logo H redessiné dans le cadre d'un rafraîchissement visuel plus large lié à sa gamme de véhicules électriques de nouvelle génération.

L'Alpha n'est pas un tout nouveau visage non plus. Le nom puise dans la première lettre de l'alphabet grec, un clin d'œil que Honda dit refléter un nouveau départ pour les acheteurs.

Le SUV lui-même est étroitement lié au concept Honda 0 Alpha présenté au Japan Mobility Show, et l'Alpha serait la version de production. Une image teaser montrant le véhicule sous une couverture révèle également une silhouette avec un arrière haut et carré qui rappelle fortement le profil du 0 Alpha.

Honda n'a pas publié de chiffre de batterie, d'estimation d'autonomie, de prix ou de calendrier de vente en dehors de l'Inde. Aucun marché d'exportation n'a été nommé, et rien n'a été dit sur le fait que les acheteurs américains verront un jour ce modèle spécifique. Jusqu'à la première de Honda le 2 décembre, l'Alpha reste un nom confirmé entouré d'une fiche technique non confirmée.

Source: Honda