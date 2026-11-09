Land Rover aurait accuser BYD de plagiat pour le Defender

Mise à jour : Un porte-parole de Jaguar Land Rover a répondu à notre demande : "JLR ne commente pas les procédures judiciaires en cours."

BYD continue de faire la une des journaux, mais cette fois, le sujet est bien plus délicat. Plutôt que de célébrer des records de vitesse ou un luxe extravagant avec sa sous-marque Yangwang, le constructeur automobile chinois fait maintenant face à des problèmes juridiques après que Jaguar Land Rover l'a accusé de copier le Defender.

Comme on pouvait s'y attendre, JLR n'apprécie guère que les constructeurs automobiles chinois s'inspirent de sa gamme. Le différend a pris de l'ampleur au point que des huissiers de justice, sur ordre du tribunal, ont saisi des dossiers numériques dans les bureaux de BYD aux Pays-Bas.

Selon les rapports de The Times et The Guardian, la perquisition a eu lieu en août dans les locaux de BYD à Schiedam et Hoofddorp. JLR soupçonnait son rival chinois d'avoir démonté un Defender pour rétroconcevoir certaines de ses technologies à utiliser dans le Ti7, un SUV hybride rechargeable à sept places qui a été comparé au tout-terrain britannique.

BYD Ti7 Photos Par par : BYD Land Rover Defender

JLR poursuit BYD en justice

La société britannique voulait sécuriser les dossiers numériques avant qu'ils ne puissent potentiellement être détruits. Cependant, l'équipe juridique de BYD n'a pas été impressionnée, décrivant cela comme une "expédition de pêche" et arguant que trop de fichiers avaient été saisis. Les conseillers juridiques de JLR, quant à eux, ont accusé le constructeur automobile chinois d'entraver le processus.

Le litige se dirige vers le tribunal de La Haye, où une décision préliminaire est attendue le 11 novembre. La décision devrait établir si BYD doit répondre des accusations de violation de propriété intellectuelle. Aucune des deux entreprises n'a commenté les procédures en cours.

Le véhicule au centre du différend est le BYD Ti7, un SUV massif et carré qui est en vente en Chine depuis septembre 2025 sous le nom de Fangchengbao Ti7. Son style a suscité de nombreuses comparaisons avec le Land Rover Defender, certains allant même jusqu'à le qualifier de clone chinois du Defender.

BYD Ti7 Photos Par par : BYD Land Rover Defender

BYD Ti7 vs. Land Rover Defender

La question de savoir si ce design équivaut à copier le tout-terrain britannique est désormais du ressort des tribunaux. Il y a certainement quelques similitudes, mais le qualifier de copie conforme serait excessif. La presse britannique rapporte que l'affaire de JLR se concentre sur la prétendue rétroconception du Defender, et pas seulement sur le design extérieur du Ti7.

Le Ti7 est prévu pour arriver au Royaume-Uni en janvier, avec des prix à partir de 47 995 £. C'est un peu plus de 20 000 £ de moins que le Defender 110 à sept places, qui débute à 68 465 £. En d'autres termes, BYD pourrait offrir une alternative de taille similaire pour beaucoup moins cher, bien que les deux SUV aient des groupes motopropulseurs et des ingénieries sous-jacentes différents.

Bien sûr, JLR a de nombreuses raisons de protéger la réputation du Defender. Après tout, il reste l'un des modèles les plus importants de l'entreprise.

BYD Ti7 Photos Par par : BYD Land Rover Defender

JLR a déjà vécu cela

Ce n'est pas la première fois que Jaguar Land Rover poursuit un constructeur automobile chinois en justice pour un véhicule prétendument copié. En 2019, la société britannique a remporté une bataille juridique contre Jiangling Motor Corporation après un différend de trois ans concernant un véhicule qui aurait copié le Range Rover Evoque.

Cependant, JLR n'a pas toujours adopté une approche conflictuelle avec l'industrie automobile chinoise. Elle a également travaillé en étroite collaboration avec des fabricants locaux, notamment à travers sa coentreprise de longue date avec Chery. Le partenariat a finalement relancé le nom Freelander en tant que marque de véhicules électriques.

Jaecoo 7 Super Hybrid, le test de Motor1.com 69 Source: Jaecoo

Le "Temu Range Rover"

Ironiquement, Chery s'est également retrouvée au centre des accusations de copie. Son Jaecoo 7 a été surnommé le "Temu Range Rover" en raison de sa ressemblance perçue avec les SUV de luxe de JLR. Le modèle ne fait pas partie de la coentreprise, mais son succès montre à quel point les marques chinoises ont gagné du terrain au Royaume-Uni.

Pour le deuxième mois consécutif et la troisième fois cette année, le Jaecoo 7 a été la voiture la plus vendue au Royaume-Uni en octobre avec 3 412 unités. Les ventes depuis le début de l'année s'élèvent à 42 885 immatriculations, ce qui en fait le deuxième modèle le plus vendu du pays jusqu'à présent cette année.

Il devient de plus en plus difficile pour les constructeurs automobiles établis d'ignorer la concurrence venant de Chine. BYD et d'autres fabricants nationaux s'étendent en Europe avec des véhicules de plus en plus sophistiqués, souvent à des prix plus compétitifs que ceux des concurrents établis.

Pour JLR, le Defender est bien plus qu'un simple SUV. C'est l'un de ses noms les plus reconnaissables et un contributeur majeur aux affaires de l'entreprise. Reste à savoir si BYD a réellement franchi la ligne avec le Ti7. Néanmoins, la bataille juridique montre que JLR est prêt à défendre sa propriété intellectuelle plutôt que de laisser des concurrents chinois grignoter sa part de marché.

Motor1 a contacté JLR et BYD pour obtenir des commentaires. Nous mettrons à jour cet article si nous obtenons une réponse.