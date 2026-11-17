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La Force coulera puissamment chez Aston Martin

Le constructeur anglais annonce un partenariat spécial avec Star Wars à l'occasion des 50 ans de la sortie du premier film.

Photo: Aston Martin

Par: Massimo Grassi

Publié par: Lucas Huaumé

17 Nov à 08:11

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Qu'est-ce qui lie Aston Martin et des galaxies très lointaines ? Jusqu'à aujourd'hui, rien : les voitures de Gaydon ont toujours eu les roues fermement sur terre. Mais pour célébrer les 50 ans de la sortie du premier film de la saga Star Wars (Guerre des Étoiles si vous préférez en français), le constructeur britannique a décidé de s'associer à l'univers créé par George Lucas, avec un partenariat spécial.

Aston Martin n'est certes pas novice dans le monde du cinéma, vous vous souvenez évidemment de James Bond, mais jamais auparavant elle n'avait fait un saut dans l'hyperespace. 2027 sera la première fois. Mais à quoi devons-nous nous attendre ?

Qu'est-ce qui se prépare ?

Le communiqué de presse très succinct se contente de dire que "cette collaboration unique célébrera l'artisanat britannique dans le secteur du luxe et la narration cinématographique à travers une série d'initiatives et de collaborations qui se dérouleront tout au long de l'année anniversaire".

La vidéo qui annonce le partenariat entre Aston Martin et Star Wars

Des initiatives et des collaborations donc : considérant le retour de la trilogie originale au cinéma dès février 2027, il est possible que lors des avant-premières, une flotte d'Aston Martin puisse être présente. Peut-être avec des livrées à thème, rappelant les emblématiques vaisseaux de Star Wars comme le X-Wing, le Tie-fighter, etc.

Aston Martin contre le Faucon Millenium

La partie la plus alléchante pourrait cependant être une autre : l'arrivée d'une nouvelle Aston Martin, peut-être en édition ultra limitée, inspirée de Star Wars. Et si la nouvelle sportive s'appelait Venator ? Le nom a été enregistré en 2024 par le constructeur britannique et reprend celui d'un vaisseau apparu dans l'Épisode III - La revanche des Sith et dans la série animée "The Clone Wars".

Peut-être une version plus poussée de l'Aston Martin Valkyrie qui, bien que n'étant pas capable de couvrir la route de Kessel en 12 parsecs, pourrait néanmoins être une digne représentante de la flotte de Star Wars.

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