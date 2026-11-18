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Les différents types de moteurs électriques expliqués : ils ne sont pas tous identiques

Tous les moteurs EV n'ont pas d'aimants permanents. Certains les remplacent par des bobines alimentées ou par induction.

Photo: Volkswagen

Par: Andrei Nedelea

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

18 Nov à 09:19

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Les moteurs électriques ne reçoivent pas autant d'attention que les batteries, mais ils sont tout aussi intéressants et importants. Il se passe beaucoup plus de choses à l'intérieur qu'un simple « électricité entre, le rotor tourne, les roues tournent ». Les constructeurs automobiles utilisent différents designs — parfois sur le même véhicule — pour équilibrer l'efficacité, la performance, l'assemblage et le coût.

La plus grande différence est étonnamment facile à comprendre : d'où le rotor (la partie tournante) tire son magnétisme. Certains moteurs ont des aimants permanents, tandis que d'autres créent ce champ magnétique à l'aide de l'électricité. Ils utilisent tous le magnétisme, mais le génèrent et l'utilisent différemment.

Voici ce qui fait tourner les moteurs électriques

Le stator d'un moteur électrique

Un moteur de véhicule électrique (VE) se compose de deux parties principales : une section extérieure stationnaire appelée le stator et une section intérieure rotative appelée le rotor. Le rotor est relié à un arbre qui transmet la puissance aux roues via un réducteur, et il a besoin de courant continu (CC) provenant de la batterie.

Un onduleur convertit cela en courant alternatif (CA) contrôlé, alimentant les bobines du stator dans une séquence qui crée un champ magnétique rotatif. Imaginez que l'attraction magnétique se déplace autour d'un cercle et que le rotor le suive.

Le terme « synchrone » désigne un moteur dont le rotor tourne à la même vitesse que ce champ magnétique. Les moteurs à aimant permanent et les moteurs excités électriquement appartiennent à la catégorie des moteurs synchrones. Les moteurs à induction fonctionnent avec une différence de vitesse entre le stator et le rotor.

Moteurs à aimant permanent : apportez votre propre magnétisme

Unité de propulsion arrière APP550 du Groupe Volkswagen

Dans un moteur synchrone à aimant permanent (PMSM), les aimants attachés ou intégrés au rotor fournissent le champ magnétique. C'est le champ magnétique rotatif du stator qui attire le rotor.

Imaginez une aiguille de boussole suivant un aimant que vous déplacez autour d'elle. Maintenant, imaginez que cela se produise continuellement, avec un champ contrôlé effectuant l'attraction. Pour ce type de moteur, les aimants du rotor n'ont pas besoin d'une alimentation électrique pour rester magnétiques. Cela le rend préférable pour des raisons d'efficacité, car il évite les pertes associées à l'alimentation des enroulements du rotor.

Ses points forts incluent une haute efficacité et beaucoup de puissance dans un ensemble compact et relativement léger. La plupart des VE utilisent des moteurs à aimant permanent pour leurs moteurs de traction principaux.

Cela a un coût. Les puissants aimants généralement utilisés dans les moteurs de VE contiennent des terres rares, ce qui peut exposer les fabricants à des défis d'approvisionnement et à des fluctuations de prix. « Aimant permanent » ne signifie pas nécessairement « terre rare », mais c'est le choix de matériau derrière la plupart des moteurs de ce type utilisés pour les applications automobiles.

Moteurs à induction : toujours en poursuite

Moteur avant de la Mercedes-Benz Classe C EV

Photo : Mercedes-Benz

Un moteur à induction, également appelé moteur asynchrone, remplace ces aimants par des barres conductrices à l'intérieur du rotor. Ce design est souvent appelé « cage d'écureuil » car les barres sont reliées par des anneaux à chaque extrémité, ressemblant à une roue d'exercice de rongeur.

Le champ magnétique en mouvement génère un courant à travers les barres métalliques du rotor. Ce courant crée le champ magnétique du rotor, lui permettant de produire du couple sans aimants permanents ni connexion électrique alimentant le rotor.

Lorsque un VE équipé d'un de ces moteurs roule, le rotor tourne légèrement plus lentement que le champ magnétique du stator. Cette différence, appelée glissement, est nécessaire pour induire un courant. Si le rotor rattrapait complètement, l'induction (et son couple) disparaîtrait.

Moteur arrière de la Mercedes-Benz Classe C EV

Photo : Mercedes-Benz

Le design est robuste et évite les aimants de terres rares, mais générer un courant dans le rotor produit de la chaleur et réduit l'efficacité. Contrairement aux moteurs à aimant permanent, cependant, lorsqu'il ne reçoit pas de puissance, il peut tourner avec très peu de résistance.

Audi cite cet avantage pour le moteur avant à induction du Q6 E-tron Quattro, qui fournit une propulsion supplémentaire lorsque nécessaire ; le moteur arrière est à aimant permanent. C'est une configuration courante dans les VE à quatre roues motrices, qui utilisent des moteurs à aimant permanent pour leurs essieux de traction principaux et engagés en permanence, mais des moteurs à induction moins puissants pour l'autre essieu. De nombreux VE de Tesla et GM utilisent cette stratégie, par exemple.

Moteurs excités électriquement : rendre l'aimant ajustable

Unité de propulsion Renault 5

Photo : Renault

Un moteur synchrone excité électriquement, ou EESM, adopte une troisième approche. Son rotor porte des bobines alimentées en électricité, le transformant en électroaimant. Contrairement à un moteur à induction, il ne repose pas sur le glissement pour créer son champ de rotor.

Pensez à nouveau au design à aimant permanent, mais au lieu d'aimants fixes, vous avez des électroaimants dont la force peut être ajustée. « Excité » signifie simplement alimenté en électricité. Cette capacité à ajuster la puissance donne aux ingénieurs une autre manière d'optimiser le fonctionnement à mesure que la vitesse et la charge changent.

BMW utilise ces moteurs dans ses dernières chaînes de traction électriques de sixième génération, affirmant qu'ils utilisent l'énergie de manière efficace dans la conduite quotidienne et continuent de fournir une forte puissance même lorsqu'ils tournent très vite. Renault utilise cette approche dans des véhicules, y compris la Renault 5 E-Tech, et souligne explicitement un besoin réduit de terres rares et de fournisseurs d'aimants comme raison de choisir des rotors bobinés.

Le compromis est que produire le champ du rotor consomme de l'électricité, tandis que ses enroulements et son alimentation ajoutent de la complexité. Éviter les aimants permanents a un coût.

Pourquoi choisir un seul ?

Plateforme Geely SPA2

L'Audi Q6 E-tron Quattro est juste un exemple de VE utilisant deux types de moteurs. Il illustre pourquoi ces designs existent (et coexistent). Le moteur arrière à aimant permanent gère la propulsion efficacement, tandis que son moteur avant à induction ajoute performance et traction lorsque requis, avec peu de résistance lorsqu'il est inactif.

Le nouveau système à quatre roues motrices de BMW associe à la place un moteur arrière excité électriquement à un moteur avant à induction. D'autres VE, comme les nouveaux modèles de Mercedes-Benz, ont un moteur avant à aimant permanent mais peuvent le déconnecter mécaniquement des roues lorsque ce n'est pas nécessaire, évitant la traînée et les pertes d'énergie de le garder en rotation et améliorant ainsi l'efficacité.

Choisir le bon moteur de VE concerne autant la préservation de l'énergie lorsqu'elle n'est pas nécessaire que la production de puissance lorsqu'elle l'est. C'est pourquoi vous continuerez à voir une variété de designs de moteurs dans les futurs VE.

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