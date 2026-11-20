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Cette réinterprétation de la Lancia Stratos nous laisse rêveurs

L'artiste numérique Luca Serafini a réimaginé la légendaire voiture de rallye Lancia pour l'ère moderne. Et cela nous plaît bien.

Photo: Luca Serafini | Instagram

Par: Jeff Perez

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

20 Nov à 11:30

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Quand vous pensez aux voitures de rallye iconiques, quel est le premier nom qui vous vient à l'esprit ? Si vous avez dit Lancia Stratos, vous n'êtes probablement pas seul (bien que la Delta Integrale aurait également été acceptable).

Peu de voitures ont dominé le championnat du monde des rallyes comme la Stratos. Elle a remporté trois titres de rallye du Groupe 4 entre 1974 et 1976, avec un total de 18 victoires en spéciales, dont trois à Monte Carlo. Lancia finira par retirer la Stratos en 1981, mais pas avant d'avoir inscrit cette sportive en forme de coin dans les livres d'histoire.

Près de 50 ans plus tard, la Stratos reste un point d'accroche pour de nombreux passionnés. Les tentatives de raviver le nom ont été sporadiques, mais jusqu'à présent, Lancia n'a pas réussi à retrouver cette magie. Peut-être que quelqu'un d'autre le pourra.

Luca Serafini est l'un de nos artistes de rendus numériques préférés. Il a exercé sa magie virtuelle sur la Ford Mustang, l'Audi A8, et bien d'autres. Cette fois-ci, il met ses talents au service de Lancia dans l'espoir de raviver la Stratos. Et franchement, c'est l'une des interprétations les plus réussies (et réalistes) que nous ayons jamais vues.

Vive la Lancia Stratos

La vision de Serafini pour la Stratos ne s'écarte pas beaucoup de la formule originale : forme en coin iconique, empattement compact, pare-brise enveloppant et pedigree de course. Comme prévu, cette version bénéficie d'une mise à jour moderne avec des ailes élargies, un aileron arrière plus grand et une carrosserie plus épurée.

Elle conserve heureusement les phares escamotables.

Serafini présente également deux versions de son rendu de la Stratos : une pour la route et une pour la piste. Les deux sont magnifiques. La version routière, dit Serafini, est un hommage à la peinture Azzurro Chiaro de la Stratos originale. La version course arbore une livrée rouge et blanche Marlboro iconique, comme celle portée par la première Stratos championne du WRC en 1974.

Photos Par : Luca Serafini | Instagram

Photos par : Luca Serafini | Instagram

Il est intéressant de noter que le point de départ de Serafini pour le projet n'était pas du tout la Stratos originale ; c'était un concept qui viendrait quelques années plus tard. Il raconte à Motor1 :

"Mon point de départ était la Stratos HF de Gandini, mais je n'ai jamais eu l'intention de construire une réplique. L'idée était de prendre les volumes et géométries de base qui définissent l'ADN de l'originale et de les pousser à l'extrême."

Mais Serafini n'en a pas fini avec le projet. Il dit que lui et un collègue prévoient de développer une version finale en CAS, avec un travail encore plus détaillé sur les surfaces et les détails. Nous avons hâte de voir la version finale prendre vie.

Photo : Luca Serafini | Instagram

Photo : Luca Serafini | Instagram

Photo : Luca Serafini | Instagram

Photo : Luca Serafini | Instagram

Photo : Luca Serafini | Instagram

Photo : Luca Serafini | Instagram

Photo : Luca Serafini | Instagram

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