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Si la voiture se conduit seule, à quoi sert le volant ?

Nous pouvons déjà conduire sans les mains, mais pas sans regarder la route : je me demande s'il est temps de repenser le tableau de bord.

Photo: Motor1 Italia visual (AI-assisted)

Par: Sergio Chierici

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

21 Nov à 15:26

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Conduire une automobile sans toucher le volant n'est plus de la science-fiction. Sur certains véhicules, c'est déjà possible, du moins dans des conditions déterminées, mais il y a un détail curieux : tandis que la voiture contrôle la route, une caméra nous surveille, vérifiant que nous sommes toujours prêts à intervenir.

On peut alors se demander pourquoi nous continuons à concevoir des habitacles avec un poste de conduite traditionnel, un volant au centre de l'instrumentation et des commandes exclusivement dédiées au conducteur. La conduite assistée pourrait non seulement changer notre façon de voyager, mais aussi le design des intérieurs.

Mains libres, mais yeux sur la route

Avec Ford BlueCruise, déjà disponible en France, il est possible de retirer les mains du volant sur les autoroutes équipées. Des systèmes analogues sont proposés par BMW et General Motors : la voiture contrôle la direction, l'accélérateur et les freins, tandis qu'une caméra vérifie l'attention du conducteur.

Mercedes-Benz a également annoncé de nouvelles fonctions mains libres et d'assistance pour les trajets urbains. Ce sont des systèmes de niveau 2 : le conducteur reste responsable. Le niveau 3 peut en revanche permettre de détourner le regard, mais seulement dans des conditions opérationnelles très précises.

Dans la récente BMW iX3 M60, le tableau de bord traditionnel est remplacé par le Panoramic Vision, à la base du pare-brise. Même avec l'Highway Assistant, le volant reste central dans le poste de conduite, soulignant la relation entre l'assistance électronique et le plaisir de conduire.

Photo : BMW

Dans le système Mercedes MB-Drive, la caméra surveillant l'attention du conducteur est intégrée dans le bord supérieur de l'écran central, devenant partie de la nouvelle architecture numérique du tableau de bord. Une solution discrète qui permet la conduite assistée sans modifier la disposition traditionnelle du volant et des commandes.

Photo : Mercedes-Benz

Quand le conducteur devient passager

Les robotaxis représentent une étape supplémentaire. Aux États-Unis, Waymo transporte déjà des passagers sans conducteur, tandis que Zoox utilise des véhicules spécialement conçus, sans volant ni pédalier. Ici, le design ne doit plus organiser l'espace autour du conducteur, mais concevoir un environnement exclusivement destiné aux passagers, comme dans un bus ou un train : le confort, la sécurité et la relation entre les occupants déterminent les formes et la disposition.

L'idée n'est pas nouvelle et compte plusieurs exemples : pensons à la Mercedes-Benz F 015 de 2015 qui proposait un salon avec sièges pivotants et volant escamotable, ou à l'Audi Aicon de 2017 qui éliminait complètement les commandes de conduite. Deux visions de l'automobile comme espace à habiter, avant même d'être conduit.

Conçu spécialement pour le transport autonome, le robotaxi Zoox renonce totalement au volant et aux pédales. Les sièges opposés transforment l'habitacle en un espace partagé, où il n'existe plus de position privilégiée pour le conducteur.

Le concept F 015 Mercedes de 2015 imaginait déjà un habitacle transformable, avec quatre sièges pivotants et un volant escamotable. Pendant la conduite autonome, l'espace intérieur pouvait devenir un salon, anticipant une relation complètement différente avec l'automobile.

Volant mobile, manche ou jeu vidéo?

Dès 2014, la Rinspeed XchangE avait montré un volant capable de se déplacer vers le centre du tableau de bord, grâce au steer-by-wire. Aujourd'hui, la Lexus RZ propose un manche sans connexion mécanique avec les roues, démontrant que la commande traditionnelle peut changer de forme.

Le concept Peugeot Polygon développe cette idée différemment avec l'Hypersquare, une commande quadrangulaire qui rappelle celle d'un jeu vidéo. Le steer-by-wire ne rend pas nécessairement la voiture autonome, pour laquelle un contrôle de conduite est toujours prévu, mais libère le designer de nombreuses contraintes mécaniques et ouvre de nouvelles possibilités pour le design.

Dans la Rinspeed XchangE de 2014, grâce à la direction by-wire, le volant pouvait être déplacé de la position traditionnelle au centre du tableau de bord, libérant de l'espace pour les passagers. Une solution qui voyait la technologie comme une opportunité de repenser complètement l'habitacle.

Le Peugeot Polygon Concept a vu le début de l'Hypersquare, un contrôle quadrangulaire, semblable à une manette de jeu vidéo, qui remplace le volant circulaire. Combiné à la direction by-wire, il permet de repenser les formes et l'ergonomie du poste de conduite, sans renoncer à l'implication du conducteur. Cela pourrait être le volant des Peugeot de série.

Et le plaisir de conduire?

Il reste cependant une question fondamentale : l'automobile n'est pas seulement un moyen de transport. Pour de nombreux automobilistes, le plaisir naît précisément du contact avec le volant, les pédales et la route. Même une commande électronique devra donc restituer des sensations convaincantes, et pas seulement exécuter des ordres.

Peut-être que les tableaux de bord du futur ne devront pas choisir entre conduite autonome et traditionnelle, mais nous permettre de passer de l'une à l'autre. Le véritable changement pourrait être celui-ci : ne pas éliminer le plaisir de conduire, mais enfin nous laisser la possibilité de choisir quand le faire.

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Source: Motor1 Italy

Photo: Motor1.com

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