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Le mini Land Cruiser de Toyota passe en mode tout-terrain.

Kuhl Racing améliore le SUV avec des pneus plus imposants, des pare-chocs renforcés et oui, même un compresseur.

Photo: Kuhl Racing

Par: Jeff Perez

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

25 Nov à 08:09

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Le préparateur japonais Kuhl Racing travaille sur une version plus robuste du FJ Cruiser. L'entreprise a dévoilé un pack d'améliorations complet pour le petit tout-terrain, comprenant une suspension surélevée, des pneus robustes, des pare-chocs redessinés, et quelques améliorations de style inspirées du rétro. Il ressemble maintenant à un vrai Land Cruiser.

Le pack, appelé Iron Build, pousse le design carré du FJ encore plus loin dans le territoire traditionnel du tout-terrain. Il ajoute des améliorations de suspension tout-terrain, des modifications de carrosserie, des roues plus grandes, et même un compresseur pour les acheteurs qui souhaitent plus de puissance.

C’est encore au stade de concept pour l’instant, mais Kuhl espère le mettre bientôt sur la route.

Amélioration Tout-Terrain Kuhl Racing Toyota FJ Cruiser

Photo : Kuhl Racing

Le Land Cruiser FJ adopte un look plus agressif

Les plus grands changements se trouvent à l'avant, où Kuhl remplace le pare-chocs d'origine par un modèle beaucoup plus robuste, avec une plaque de protection sous le châssis. Le SUV est également plus haut grâce à un kit de rehaussement, permettant l'installation de pneus tout-terrain plus grands.

Kuhl associe la suspension surélevée à des roues de 18 pouces enveloppées de pneus Dunlop Grantrek. Les acheteurs cherchant quelque chose d'un peu plus agressif peuvent également opter pour des roues de 20 ou 22 pouces. Le préparateur développe une protection avant en acier avec une barre lumineuse LED intégrée, tandis que les phares ronds en option ajoutent une touche rétro.

Photos Par : Kuhl Racing

Photos par : Kuhl Racing

L'arrière reçoit une attention similaire, avec un pare-chocs redessiné qui correspond mieux à l'avant plus agressif. Kuhl développe également un montage de roue de secours à l'arrière, un porte-bagages de toit, un spoiler de toit et un échappement quadruple. Des housses de siège personnalisées font également partie des accessoires prévus, offrant aux propriétaires quelques moyens de personnaliser l'intérieur.

Les plans de Kuhl vont au-delà des roues et de la carrosserie de rechange habituelles. L'entreprise développe une configuration de suspension réglable, un système de freinage plus grand, et même un kit compresseur pour le moteur.

Le pack complet coûte environ 6 500 €

Le plan de personnalisation complète Iron Build de Kuhl est proposé à 1 032 130 ¥, ce qui revient à environ 6 475 € au taux de change actuel. En incluant le Land Cruiser FJ lui-même, le pack complet débute à 5 250 000 ¥, soit environ 33 020 €.

Honnêtement, ce n'est pas mal. La rehausse, les roues, les pneus, les pare-chocs et autres composants donnent au FJ un look entièrement différent, tandis que les améliorations supplémentaires pourraient en faire une machine tout-terrain encore plus intéressante une fois disponibles.

Bien sûr, ces prix sont pour le Japon, et la disponibilité dépendra du marché. Toyota n'a pas annoncé de plans pour amener le Land Cruiser FJ aux États-Unis, ce qui signifie que les passionnés américains ne devraient probablement pas encore commencer à configurer leur propre Iron Build.

Lire aussi :

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Source: Kuhl Racing sur Carscoops

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