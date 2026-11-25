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Hot Wheels complète la grille F1 2026 avec l'arrivée d'Audi et Cadillac

La marque Mattel élargit la ligne officielle dédiée à la F1 avec les onze écuries, de nouveaux ensembles d'exposition et des circuits.

Photo: Hot Wheels

Par: Cristiano Fortini

Publié par: Lucas Huaumé

25 Nov à 15:19

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La collaboration entre Hot Wheels et la Formule 1 franchit une étape importante, intégrant dans le monde du modélisme et du collectionnisme l'intégralité de la grille de départ de la saison 2026.

Grâce à une extension significative de la gamme officielle, la marque célèbre du groupe Mattel inclut désormais également les monoplaces des deux nouveaux entrants dans le championnat mondial, à savoir Cadillac et Audi, complétant ainsi l'alignement des onze équipes engagées en piste.

Nouveautés Hot Wheels X F1 2026

L'objectif de l'opération est double, visant à la fois à satisfaire les collectionneurs les plus exigeants avec des reproductions soignées dans les moindres détails, et à impliquer les familles et les nouvelles générations à travers le jeu dynamique.

Du côté des nouveautés produits, l'offre s'étend du modélisme statique haut de gamme aux pistes conçues pour les défis directs. La ligne Hot Wheels Premium Formule 1 à l'échelle 1:64 s'enrichit de modèles individuels en métal moulé sous pression et de doubles coffrets spéciaux, conçus pour réunir dans le même coffret les deux pilotes titulaires de chaque équipe.

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Source: Hot Wheels

Pour ceux qui souhaitent une vue d'ensemble complète du mondial, le Set d'exposition Formule 1 Saison 2026, une collection exclusive en précommande sur Mattel Creations à partir du 4 décembre 2026, rassemble les onze monoplaces dans leurs livrées officielles, accompagnées d'un tapis d'exposition recto verso.

Pour 2027, Hot Wheels pense à des pistes et caricatures

En regardant vers 2027, l'offre s'élargira encore vers l'action et la créativité. Au printemps de l'année prochaine, les nouveaux circuits Hot Wheels Racing Formule 1 feront leur apparition, notamment le circuit Elimination Race conçu pour recréer l'adrénaline des duels côte à côte.

Hot Wheels X F1

Photo : Hot Wheels

Au cours de la même année, la collection Silver Series Tooned Formule 1, une série qui réinterprète les onze monoplaces en clé ironique avec des proportions caricaturales et exagérées, tout en conservant les logos officiels, les détails des sponsors, les décorations aérodynamiques et les couleurs des casques des pilotes respectifs, arrivera dans les principaux points de vente.

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