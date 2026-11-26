Accueil

Actualités

VS

En Europe, le solaire dépasse toutes les autres sources, mais est bloqué par le réseau

SolarPower Europe signale une possible baisse des nouvelles installations en 2026, tandis que Bruxelles vise au moins 600 GW photovoltaïques d'ici 2030.

Photo: JLR

Par: Fabio Gemelli

Publié par: Emmanuel Rolland

26 Nov à 13:06

Ajouter Motor1.com en tant que source préférée sur Google

Partager

En juin, le solaire est devenu la première source d'électricité en Europe, et dans les six mois suivant le début du conflit au Moyen-Orient, il aurait permis d'économiser plus de 30 milliards d'euros d'importations de gaz. Pourtant, pour 2026, SolarPower Europe prévoit une légère contraction des nouvelles installations photovoltaïques par rapport à 2025.

La raison n'est pas technique. Les installations fonctionnent, produisent et coûtent de moins en moins cher. Ce qui ralentit la croissance, ce sont les règles de connexion au réseau, les délais de raccordement et un soutien politique qui s'affaiblit alors que le solaire démontre son importance pour la sécurité énergétique du continent.

Le solaire prend une place croissante dans le mix électrique de l'UE

En 2024, les énergies renouvelables ont couvert 47,5 % des consommations brutes d'électricité dans l'Union européenne, selon Eurostat, avec une croissance de 2,1 points de pourcentage par rapport à 2023. Au sein de ce total, le solaire représente à lui seul 11 % de la production électrique totale de l'Union, tandis que l'éolien et le solaire ensemble atteignent 29 % du mix, un record pour le continent.

Panneaux solaires

La croissance d'une année sur l'autre a été nette : la production solaire a augmenté de 19 % entre 2023 et 2024, soit 38 TWh de plus, selon les données de la Commission européenne. La capacité installée combinée de l'éolien et du solaire a atteint 535 GW, soit presque la moitié de la puissance électrique totale installée dans l'Union. Bruxelles avait fixé un objectif de plus de 320 GW de photovoltaïque d'ici 2025 : il est déjà dépassé, et le prochain objectif est d'au moins 600 GW d'ici 2030, comme le rapporte la page de la Commission européenne sur l'énergie solaire.

Le jalon de juin, lorsque le solaire est devenu pour la première fois la principale source électrique d'Europe, n'était pas un épisode isolé : il suit des mois de croissance constante de la part du solaire dans le mix énergétique et confirme une tendance qui perdure depuis des années. Le problème, selon SolarPower Europe, n'est plus de construire de nouvelles installations : c'est de les connecter au réseau, de les faire fonctionner avec des batteries et de simplifier la participation de ceux qui souhaitent produire de l'énergie à petite échelle.

Réseaux, enchères et batteries : où se joue la véritable partie

Les enchères menées en Ukraine en septembre montrent un changement dans les préférences du marché. Une enchère de 50 MW pour le solaire pur a recueilli à peine trois offres pour un total de 38,99 MW, tandis qu'une enchère parallèle de 100 MW pour des installations solaires associées à des systèmes de stockage a attiré 26 offres pour 385,9 MW. Le plafond de prix était plus élevé pour les installations avec batteries (0,12 €/kWh contre 0,08 €/kWh pour le solaire pur), mais la différence de participation reste un signal fort de l'intérêt des investisseurs pour la combinaison solaire et stockage.

Système de stockage d'énergie Tesla Megapack

Le même schéma se voit dans les projets physiques : la Roumanie construit une batterie de 918 MWh et en a déjà mis en service une de 120 MWh à Teiuș, tandis que l'installation solaire de Devnya, en Bulgarie, est passée de 5 à 65 MWp avec l'ajout de 60 MW et 165 MWh de stockage.

Le point le plus délicat reste toutefois l'accès au réseau. Le Danemark a réformé en octobre le système de connexion, remplaçant le critère "premier arrivé, premier servi" par des catégories qui privilégient l'électrification et un moindre impact sur le réseau : curieusement, les batteries isolées se retrouvent dans une catégorie moins prioritaire par rapport à la production renouvelable, tandis que celles associées à une installation peuvent monter de niveau. C'est le type de choix réglementaire qui décidera, plus que la technologie elle-même, de la rapidité avec laquelle l'Europe pourra vraiment exploiter tout le solaire qu'elle est déjà en mesure de produire.

Lire aussi

Hongqi, le toit solaire de 400 kWh : 80 km par jour ?

Tesla : stop aux tuiles photovoltaïques Solar Roof

Partager cette actualité

Tendances





La nouvelle Subaru WRX manuelle est déjà extrêmement populaire au Japon





C'est officiel : Gordon Ramsay est le nouveau présentateur de Top Gear





Et s'il s'agissait là de la nouvelle Maserati ?





Suzuki revient avec la nouvelle Ignis. Et tout change !

Dernières actualités

En Europe, le solaire dépasse toutes les autres sources, mais est bloqué par le réseau 26 Nov - VS

Volvo introduit des robots humanoïdes dans ses usines 26 Nov - Industrie

Un dirigeant de Mazda affirme que l'identité de l'entreprise ne dépend plus de la MX-5 26 Nov - Industrie

JLR confirme l'arrivée du Range Rover GT électrique en 2027 26 Nov - News

C'est officiel : Gordon Ramsay est le nouveau présentateur de Top Gear 26 Nov - Divertissement / Célébrités

Et s'il s'agissait là de la nouvelle Maserati ? 26 Nov - Anticipation

BYD, recharge terminée ? Rester à la borne peut coûter cher 25 Nov - Recharge

RECOMMANDÉ POUR VOUS





Volkswagen T-Roc Hybrid vs Toyota Corolla Cross, duel entre SUV full hybrid





Volvo introduit des robots humanoïdes dans ses usines





80 propriétaires de Tesla coréens risquent la prison pour FSD illégal





Un dirigeant de Mazda affirme que l'identité de l'entreprise ne dépend plus de la MX-5





La marque chinoise qui vise Stellantis et Volkswagen pour produire en Europe





JLR confirme l'arrivée du Range Rover GT électrique en 2027





Tesla et SpaceX, la grande fusion se rapproche mais l'obstacle est la Chine