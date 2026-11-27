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Michelin montre comment fabriquer des pneus sans sacrifier les forêts

Après 10 ans de travail, le fabricant français est parvenu à n'utiliser que du caoutchouc naturel cultivé dans des plantations sans déforestation

Photo: Motor1 Italia visual (AI-assisted)

Par: Filippo Einaudi

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

27 Nov à 14:46

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Naturel n'est pas toujours synonyme de durable : les fabricants de pneus le savent bien, eux qui utilisent des quantités croissantes de caoutchouc d'origine végétale pour rendre leurs produits plus écologiques, mais qui peuvent rencontrer des contre-indications au niveau environnemental. Pourquoi ?

Parce que la culture de l'hévéa, dont on extrait le caoutchouc naturel, un matériau renouvelable aux propriétés difficilement reproductibles par synthèse, peut en réalité avoir un impact significatif sur la biodiversité, car sa culture sacrifie souvent des zones forestières dans des régions comme l'Amérique du Sud et l'Asie du Sud-Est.

C'est pourquoi Michelin annonce avec une fierté particulière avoir atteint un double objectif important : l'ensemble de l'approvisionnement en caoutchouc naturel du Groupe, qui permet de fabriquer des produits plus respectueux de l'environnement, répond déjà aux critères de zéro déforestation prévus par le nouveau règlement européen EUDR. Et cela non seulement pour la production destinée au marché européen, mais à l'échelle mondiale.

Pourquoi le caoutchouc naturel est irremplaçable

Dans la recherche de matériaux alternatifs aux dérivés du pétrole, le caoutchouc naturel représente une ressource précieuse pour l'industrie automobile. Celle des pneus absorbe en effet 75 % du caoutchouc naturel utilisé dans le monde et à elle seule, Michelin en utilise presque 750 000 tonnes par an.

Résistance, élasticité, flexibilité et adhérence sont des caractéristiques qui rendent ce matériau essentiel pour les performances, la sécurité et la durabilité des pneus. Les caoutchoucs synthétiques parviennent à reproduire certaines de ses propriétés, mais aucun aujourd'hui n'est capable de les répliquer toutes en même temps.

Le problème est que l'arbre à caoutchouc, l'Hevea brasiliensis, nécessite un climat chaud et humide, typique des régions tropicales situées autour de l'équateur, qui abritent également certains des écosystèmes les plus riches en biodiversité de la planète. L'expansion des surfaces cultivées risque donc de se faire au détriment des forêts.

Michelin, pneus à "zéro déforestation"

Photo : Michelin

Dix ans de travail et 2,5 millions de terrains cartographiés

Ce qui rend particulièrement complexe la gestion durable de cette ressource, c'est la structure même de la filière de production, qui à l'échelle mondiale repose sur environ six millions de cultivateurs, répartis dans différents pays et reliés à l'industrie par des chaînes d'approvisionnement complexes.

Michelin a pris dès 2015 l'engagement de s'approvisionner exclusivement en caoutchouc naturel qui ne contribue pas à la déforestation, en lançant un programme d'interventions sur plusieurs fronts : de la cartographie des risques environnementaux à la géolocalisation des cultures, en passant par l'utilisation d'images satellites et le soutien direct aux fournisseurs et cultivateurs.

Le système de traçabilité développé ces dernières années par le Groupe français implique aujourd'hui environ 1,5 million de cultivateurs et comprend la cartographie de près de 2,5 millions de parcelles. Une masse d'informations qui permet à Michelin, selon les déclarations de l'entreprise, de documenter la provenance de la matière première et la conformité de ses approvisionnements aux exigences européennes.

Michelin, pneus à "zéro déforestation"

Photo : Michelin

Anticiper les règles pour une concurrence équitable

Le résultat atteint par Michelin anticipe donc l'application de l'EUDR (Règlement de l'Union Européenne sur la déforestation), le règlement avec lequel l'Union européenne entend lutter contre la déforestation liée à la production et au commerce de diverses matières premières, dont le caoutchouc naturel.

Le Groupe français met cependant l'accent sur une autre question, celle de la compétitivité industrielle. Garantir la traçabilité des approvisionnements nécessite en effet des investissements économiques, technologiques et organisationnels importants, qui risquent de se traduire par un désavantage concurrentiel si les règles ne sont pas appliquées de manière uniforme à tous les opérateurs du marché.

"L'expérience acquise par Michelin ces dernières années démontre qu'un approvisionnement responsable nécessite des investissements significatifs, des outils technologiques solides et un dialogue constant avec les acteurs locaux, les ONG et les autorités locales. L'équité et l'application effective des règles sont essentielles pour éviter de pénaliser la compétitivité de ceux qui s'engagent dans cette voie", a déclaré Pierre-Martin Huet, Senior Vice President Sustainability du Groupe Michelin.

Un défi qui, pour être relevé, nécessite l'implication de l'ensemble de la filière, du petit cultivateur à l'industrie manufacturière. Car la durabilité d'un pneu ne se mesure pas seulement en termes de durée, de résistance au roulement ou de pourcentage de matériaux renouvelables utilisés pour le produire, mais aussi dans la manière dont ces derniers sont obtenus.

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