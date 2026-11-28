Accueil

Land Rover

Defender

Actualités

Le Land Rover multicolore qui vaut 151 000 euros

Sean Wotherspoon transforme une Series II en un exemplaire multicolore : intérieurs revisités, jantes Wolf et une inspiration "Arlecchino"

Photo: RM Sotheby's

Par: Alberto Carmone

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

28 Nov à 09:10

Ajouter Motor1.com en tant que source préférée sur Google

Partager

Un Land Rover Series II de ce type ne passe pas inaperçue. La carrosserie semble composée de pièces de différents 4x4, tandis que l'habitacle rappelle le dressing d'un passionné de vêtements vintage.

C'est la Art Car signée Sean Wotherspoon, qui arrive à la vente aux enchères de RM Sotheby's. Un exemplaire unique qui porte sur les formes de la classique anglaise le même goût pour les couleurs et matériaux insolites avec lequel le designer américain a conquis le monde des sneakers.

Des sneakers aux quatre roues

Wotherspoon s'est fait connaître surtout avec les Nike Air Max 97/1, lancées en 2018. Couleurs vives et velours côtelé deviennent des éléments reconnaissables de son style, qui se développe aussi à travers le magasin de vêtements vintage Round Two et ses collaborations ultérieures avec Adidas.

Land Rover Series II 'Art Car' par Sean Wotherspoon (1959)

Photo : RM Sotheby's

Le passage aux automobiles conserve la même approche. En 2022, Porsche présente sa Taycan Cross Turismo, avec une carrosserie divisée en sections de couleur et un habitacle qui associe velours côtelé et liège. Même les noms des teintes renvoient aux membres de la famille du designer.

Le Land Rover reproduit cette liberté d'expression, mais trouve une référence automobile précise, à savoir la Volkswagen Golf Harlequin, célèbre pour ses panneaux de carrosserie de couleurs différentes.

Un 4x4 "habillé"

La base est une Series II de 1959 à châssis court, avec conduite à gauche et construite pour l'exportation. La transformation prend forme entre mars et juillet 2025, sous la supervision d'un spécialiste britannique des personnalisations et avec la contribution d'un atelier dans l'Essex.

Land Rover Series II 'Art Car' par Sean Wotherspoon (1959)

Photo : RM Sotheby's

À l'extérieur, chaque panneau participe au dessin multicolore. Les surfaces simples et carrées de la Land Rover deviennent ainsi une toile particulièrement adaptée au projet, sans perdre la reconnaissabilité du modèle original.

À l'intérieur, c'est le thème des tissus à carreaux qui change complètement l'atmosphère du 4x4. L'aménagement est complété par des jantes Wolf de 16", des pneumatiques BF Goodrich All-Terrain T/A et un autoradio moderne avec Apple CarPlay.

Land Rover Series II 'Art Car' par Sean Wotherspoon (1959), les intérieurs

Photo : RM Sotheby's

Une fois terminée, la Land Rover traverse l'Atlantique et est exposée à la Monterey Car Week en août 2025, apportant son habillage résolument original parmi certaines des voitures les plus recherchées du monde.

Une œuvre à conduire

Le Land Rover Series II de 1959, personnalisée par l'artiste et designer Sean Wotherspoon, a été vendue par RM Sotheby's lors de l'enchère The London Auction 2026 pour 132 250 livres sterling, soit environ 151 000 euros.

Le résultat a largement dépassé les attentes, dépassant de plus du double l'estimation pré-vente, fixée entre 68 500 et 91 500 euros.

Lire aussi

Land Rover installe un V8 de 405 ch dans le Defender classique, et c'est du sérieux !

Land Rover 2027 : toutes les nouveautés à venir

Source: RM Sothebys'

Partager cette actualité

Tendances





Alpine 2027, toutes les nouveautés à venir





Kia 2027, toutes les nouveautés à venir





La TVR Griffith est de retour avec l'aide de Lotus





La prochaine supercar de Gordon Murray sera unique en son genre

Dernières actualités

Le Land Rover multicolore qui vaut 151 000 euros 28 Nov - Curiosités

La TVR Griffith est de retour avec l'aide de Lotus 27 Nov - News

Alpine 2027, toutes les nouveautés à venir 27 Nov - Anticipation

La BBC souhaitait le retour de Richard Hammond dans l'émission Top Gear mais il a refusé 27 Nov - Divertissement / Célébrités

Kia 2027, toutes les nouveautés à venir 27 Nov - Anticipation

Michelin montre comment fabriquer des pneus sans sacrifier les forêts 27 Nov - Marché

La prochaine supercar de Gordon Murray sera unique en son genre 27 Nov - News

RECOMMANDÉ POUR VOUS





Le SUV Ti7 interdit de commercialisation dans l'UE





La TVR Griffith est de retour avec l'aide de Lotus





Land Rover aurait accusé BYD de plagiat pour le Defender





Alpine 2027, toutes les nouveautés à venir





JLR confirme l'arrivée du Range Rover GT électrique en 2027





La BBC souhaitait le retour de Richard Hammond dans l'émission Top Gear mais il a refusé





Land Rover 2027 : toutes les nouveautés à venir