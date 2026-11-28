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La Shelby de 60 Secondes Chrono revient avec un restomod

La Vintage Fastback est un hommage à Eleanor. Elle a un V8 qui peut atteindre 852 ch et... cela ne coûte pas peu cher

Photo: Vintage Modern

Par: Alberto Carmone

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

28 Nov à 14:55

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En la regardant de l'extérieur, on pense à Eleanor, la Shelby de 60 secondes chrono. Puis la porte s'ouvre et on se retrouve face aux écrans d'une Mustang actuelle. Et sous le capot, il y a un moteur Coyote moderne. C'est la formule de la Vintage Fastback, le nouveau projet de Vintage Modern.

La préparation commence en effet à partir d'une Mustang S650, en conservant la base technique et une grande partie de l'habitacle. Autour de ces éléments est construite une carrosserie en fibre de carbone inspirée des fastbacks des années 60, avec un V8 pouvant dépasser les 850 CV.

Le passé, sur une Mustang d'aujourd'hui

Les proportions restent celles de la Mustang moderne, mais les panneaux extérieurs changent profondément son apparence. Le capot présente une bosse centrale proéminente, les passages de roues sont élargis et l'avant reçoit des optiques au design rétro.

Vintage Fastback, le restomod de la Shelby GT500 de Gone in 60 Seconds

Vintage Fastback, la vue trois-quarts arrière

Vintage Fastback, le bouchon de réservoir chromé

Photos Par : Vintage Modern

À l'arrière, on trouve également des feux spécifiques, accompagnés d'un bouchon de carburant chromé qui rappelle les Mustang classiques. Les jantes suivent le même goût, complétant une transformation qui touche l'ensemble de la carrosserie.

Le modèle présenté associe une peinture argent foncé à des bandes noires longitudinales : une combinaison qui évoque immédiatement Eleanor. Les clients pourront toutefois choisir parmi plus de 40 couleurs standard et des finitions réalisées sur échantillon.

Le Coyote peut atteindre 852 CV

Sous le capot reste le 5.0 V8 Coyote de la Ford actuelle. Dans sa configuration atmosphérique, il développe environ 493 CV et 567 Nm, tandis que ceux qui recherchent plus de puissance peuvent ajouter un compresseur volumétrique Whipple de 3 litres. Dans ce cas, on atteint environ 852 CV et 834 Nm.

Le choix de la transmission reste ouvert : on peut commander une boîte manuelle à six rapports ou une automatique à dix vitesses. Un échappement sportif avec valves est également prévu de série, pour accompagner le caractère du V8.

Vintage Fastback, l'intérieur

Photo : Vintage Modern

L'habitacle conserve l'aménagement de la Mustang moderne, y compris les deux écrans dédiés à l'instrumentation et au système multimédia.

Le volant reçoit un nouveau revêtement, tandis que les sièges et les panneaux de porte sont retapissés. Des détails en Alcantara et des composants en aluminium taillés dans la masse sont ajoutés. Pour le système audio, une mise à jour signée JL Audio est disponible.

Vintage Fastback, le levier de vitesse automatique

Photo : Vintage Modern

C'est ce contraste qui définit le projet : l'apparence extérieure se tourne vers les Mustang classiques, tandis que la position de conduite et les commandes maintiennent le lien avec le modèle contemporain.

Chaque exemplaire nécessite plus de 900 heures de travail. Le prix ? À partir de 295 500 dollars (environ 270 000 euros), destiné à augmenter avec les personnalisations. Un montant important pour retrouver le goût des muscle cars d'autrefois sans renoncer à la base d'une Mustang actuelle.

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Source: Vintage Modern

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