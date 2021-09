Essai Volkswagen Polo restylée (2021)

Après un peu plus de trois ans de carrière, la Volkswagen Polo de sixième génération s'offre une cure de jouvence pour continuer de jouer les troubles-fête dans le segment des citadines en Europe. Ford Fiesta, Peugeot 208, Toyota Yaris, Renault Clio, Citroën C3... Elles sont nombreuses à vouloir s'offre le titre de citadine la plus plébiscitée sur le Vieux Continent, et toutes possèdent ce "petit truc" capable de faire la différence aux yeux des clients.

Quand la Toyota Yaris joue la carte de l'efficience avec sa motorisation hybride déjà éculée, la Peugeot 208 mise sur un tempérament dynamique et une version 100 % électrique, tandis que la Clio tente de piquer des parts de marché à la Yaris avec une version E-Tech hybride, et une montée indéniable en gamme à l'arrivée de la cinquième génération. Et la Polo dans tout ça ? La Polo, c'est un peu celle qui sait tout faire, et bien faire qui plus est. Alors certes, pour les motorisations hybrides et électriques, on repassera, ce privilège étant réservé à la future ID.2 chez Volkswagen, mais pas avant au moins trois ans.

Plus Golf que jamais

Comme vous pouvez le constater via les photos à disposition, on a connu restylage plus léger chez Volkswagen. Mettez une "ancienne" Polo 6 avec sa version restylée, et vous ferez tout de suite la différence. Comme énoncé plus haut, la Polo se rapproche de la Golf, tout en conservant des dimensions de citadine, avec environ quatre mètres de long.

Les feux avant et arrière changent, avec maintenant du 100 % LED de série, et l'arrivée, sur les versions les plus haut de gamme, d'un bandeau lumineux au niveau de la calandre, comme sur la Golf 8. À partir des finitions Style et R-Line, la Polo hérite de la technologies Matrix LED ou encore du volant capacitif pour la conduite semi-autonome. Deux équipements inédits dans le segment.

Une évolution tout en douceur

À bord, il y a aussi du changement, avec l'intégration d'un écran d'instrumentation digital de série sur toutes les finitions, et l'arrivée d'un nouveau volant avec cette fameuse jante capacitive qui permet de garder les mains sur le volant sans donner d'à-coups en phase de conduite semi-autonome. Le bloc dédié à la climatisation évolue et devient tactile à partir de la finition Style.

Même si on a connu moins bien fait, le tactile pour des commandes de climatisation, ce n'est toujours pas notre tasse de thé, mais louons au moins le fait que ces commandes ne sont pas perdues dans un melting-pot de sous-menus au sein de l'écran tactile. En parlant d'écran, la Polo est livrée, de série, avec un écran tactile de 8 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Nous n'avons eu globalement rien à redire sur le système Discover Media de cette nouvelle Polo, complet et plutôt bien agencé dans l'ensemble.

En matière d'habitabilité, la Polo fait partie des bons élèves, avec un espace plutôt convaincant au rang 2, même pour des adultes. Le coffre, d'une contenance de 351 litres, est le meilleur de la catégorie, au-dessus des 311 litres affichés par la Peugeot 208 (dans sa version thermique), des 284 litres de la Renault Clio ou encore des 286 de la Toyota Yaris.

Sur la route

Passons désormais derrière le volant de cette nouvelle Polo, avec une version trois cylindres essence 1,0 litre TSI de 95 chevaux associé à une boîte manuelle à cinq rapports. Cela devrait être la version la plus vendue en France, juste derrière la déclinaison de 110 chevaux indexée à la boîte automatique DSG à sept rapports.

Ne cherchez pas de diesel au catalogue, il n'existe plus. Ce sera de l'essence, ou rien. Ou bien une version TGI de 90 chevaux qui mêle essence et gaz naturel. Ah, et petit miracle aujourd'hui, Vokswagen est parvenu à reconduire la version GTI avec 207 chevaux, soit sept chevaux de plus que la version sortante. À l'heure où nous écrivons ces lignes, les prix ne sont pas encore connus, mais ils devraient tourner autour de 30 000 euros avec un malus, en 2022, date à laquelle les livraisons vont débuter, autour de 1000 euros.

Revenons-en aux versions conventionnelles, et plus particulièrement à ce trois cylindres de 95 chevaux plutôt convaincant dans l'ensemble. Assez creux sous les 2000 tr/min, il délivre son punch de 2000 à 4500 tr/min avant de s’essouffler rapidement à l'approche des 5000 tr/min. Typique du trois cylindres, à ceci près que les vibrations sont peu perceptibles. Un bon point par rapport à son concurrent direct, le 1,2 litre PureTech de chez Stellantis, qui ne brille pas par sa discrétion et l'absence de vibration.

Et pour couronner le tout, l'appétit du trois cylindres Volkswagen est moindre, avec une moyenne relevée de 6,4 l/100 kilomètres sur nos 300 kilomètres effectués sur les routes vallonnées de Corse. Merci le nouveau turbo à géométrie variable et le cycle Miller apparu sur ce moteur (nom de code : EA 211 Evo) juste avant le restylage de la Polo.

C'est statu quo au niveau de la direction et des trains roulants, qui n'ont absolument pas été modifiés par les ingénieurs. Notre version d'essai, pourvue de la finition Style, allie plutôt bien deux qualités antinomiques que sont le confort et le dynamisme, avec un penchant pour le premier critère pour notre version d'essai avec ses jantes de 16 pouces. Un rapide tour dans une version R-Line avec le pack Sport suffit à nous conforter dans notre idée que cette Polo est plus confortable que sportive, malgré ses jantes de 17 pouces livrées de série avec cette finition, et le châssis abaissé de 15 millimètres en raison du pack Sport.

Plus esthétique que technique, ce restylage devrait conforter la Polo à sa première place au classement des ventes de Volkswagen dans l'Hexagone. 24 % des Volkswagen neuves vendues en France sont des Polo, et malgré des tarifs de plus en plus salés, les clients y voient aussi un bon moyen de s'offrir une mini-Golf à moindre coup. De la Golf, la Polo n'a plus rien à lui envier, hormis peut-être son habitabilité et son nouveau moteur trois cylindres eTSI micro-hybridé qui pourrait apporter un peu plus de fougue à bas régime.

À quels prix ?

La Volkswagen Polo restylée débute, en France, à partir de 18 015 euros pour une version Life avec le petit moteur atmosphérique MPI de 80 chevaux. Les tarifs s'envolent à plus de 25 000 euros pour un modèle bien équipé, voire même un peu plus si affinité avec quelques options en supplément, comme le toit ouvrant panoramique. Ces tarifs sont bien évidemment au-dessus de la concurrence, mais Volkswagen se défend avec une dotation de série généreuse dès la finition Life, avec notamment l'écran tactile de 8 pouces, l'assistant de maintien dans la voie, le Digital cockpit ou encore les feux à LED.

Pour les sièges chauffants, la climatisation automatique, les aides au stationnement ou encore le régulateur de vitesse adaptatif, il faudra grimper en finition, avec le niveau Style, ou même R-Line pour ceux désirant un look un peu plus sportif.

Le mot de la fin

Est-ce la meilleure des Polo ? Indéniablement, et elle n'usurpe pas son surnom de "baby Golf", autant en termes de prix que de prestations. Polyvalente, technologique et bien finie, c'est elle qui mène la danse au sein du groupe Volkswagen dans le segment des citadines, malgré le récent restylage de la Seat Ibiza, la nouvelle génération de Škoda Fabia (qui s'approche trop près des prix de la Polo), ou encore une Audi A1 qui n'a plus que quatre anneaux en guise de valeur ajoutée face à une Polo.

On aurait peut-être aimé une gamme de motorisations un peu plus complète, avec notamment une micro-hybridation pour être totalement convaincu, d'autant plus dans un monde où l'électrification devient un argument de communication et de vente redoutable. Volkswagen peut se targuer d'avoir le meilleur trois cylindres du segment, mais elle ne pourra bientôt plus lutter face à la Toyota Yaris, hybride, et qui s'octroie les faveurs du législateur.