La Renault Mégane cinq portes, ainsi que le break Estate, sont disponibles avec une motorisation hybride rechargeable baptisée E-Tech avec un moteur essence 1.6 et deux moteurs électriques pour un total de 160 ch.

Nous avons donc voulu soumettre cette nouvelle Mégane hybride rechargeable à notre test de consommation de carburant en conditions réelles, où elle a atteint une moyenne de 4,40 l/100 km (22,73 km/l) sur notre trajet standard de 360 km. La dépense totale pour le voyage est 30,68 euros (28,34 euros pour l'essence + 2,34 euros pour l'électricité). En quittant la ville, la voiture a parcouru environ 40 km en mode Pure, 100% électrique.

Un peu moins bien que le Captur

Les 4,40 l/100 km obtenus par la Renault Mégane E-TECH Hybride Rechargeable 160 R.S. Line permettent à la berline française de se classer dans notre tableau des consommations réelles, devant la Mégane Estate équipée du même moteur (4,75 l/100 km - 21,0 km/l) et la Volvo XC40 T5 Recharge Plug-in Hybrid (4,80 l/100 km - 20,8 km/l).

En revanche, parmi les hybrides rechargeables, la Mégane fait moins bien que le Renault Captur E-TECH Hybride Rechargeable 160 et la Skoda Superb Combi iV, tous deux à 4,20 l/100 km (23,8 km/l), mais aussi la Peugeot 3008 Hybrid4 300 e-EAT8 (4,05 l/100 km - 24,6 km/l).

Bonnes aides à la conduite

La Mégane hybride rechargeable que nous avons testée est proposée en finition R.S. Line avec l'ajout de la couleur métallique Blu Iron, de jantes en alliage de 18 pouces, de sièges en Alcantara, d'un toit ouvrant panoramique, d'un affichage tête haute et du Pack Techno. Le prix débute à 41 600 €.

La voiture est nerveuse, agréable à conduire et bien réglée sans être trop rigide. Les finitions intérieures sont d'un bon niveau, tout comme les équipements et les aides à la conduite, qui fonctionnent toujours bien. Seul le volume du coffre est légèrement réduit par rapport aux autres Mégane et à certains concurrents.

40 km en électrique

Lorsqu'elle fonctionne avec une batterie chargée (capacité de 10,4 kWh), la Renault Mégane E-TECH Hybride Rechargeable 160 R.S. Line peut presque toujours parcourir près de 40 km en mode électrique, avec des pointes à plus de 50 km, mais une conduite plus sportive avec zéro émission réduit évidemment l'autonomie.

Consommation avec une batterie chargée

Urbain : 22,5 kWh/100 km (4,4 km/kWh)

45 km d'autonomie

: 22,5 kWh/100 km (4,4 km/kWh) 45 km d'autonomie Mixte urbain-extra-urbain : 20,0 kWh/100 km (5,0 km/kWh)

52 km autonomie

: 20,0 kWh/100 km (5,0 km/kWh) 52 km autonomie Autoroute : 27,5 kWh/100 km (3,6 km/kWh)

37 km d'autonomie

: 27,5 kWh/100 km (3,6 km/kWh) 37 km d'autonomie Eco-conduite : 12,2 kWh/100 km (8,1 km/kWh)

84 km d'autonomie

: 12,2 kWh/100 km (8,1 km/kWh) 84 km d'autonomie Consommation maximale : 54,2 kWh/100 km (1,8 km/kWh)

18 km d'autonomie

Consommation raisonnable

Cependant, lorsque la batterie est déchargée et que la voiture fonctionne sur le seul moteur à essence, la consommation reste dans proportions plus qu'acceptables pour la catégorie des berlines compactes de 160 ch.

L'autonomie totale avec un plein d'essence dépasse souvent 500 km et ne nécessite pas d'arrêts trop fréquents à la station-service.

Consommation avec batterie faible

Urbain-extra-urbain : 5,6 l/100 km (17,8 km/l)

698 km

: 5,6 l/100 km (17,8 km/l) 698 km Autoroute : 6,6 l/100 km (15,1 km/l)

588 km d'autonomie

: 6,6 l/100 km (15,1 km/l) 588 km d'autonomie Eco-conduite : 4,2 l/100 km (23,8 km/l)

928 km

: 4,2 l/100 km (23,8 km/l) 928 km Consommation maximale : 19,4 l/100 km (5,1 km/l)

198 km d'autonomie

Fiche technique

Modèle Énergie Puissance Homologation Émissions de CO2

(NEDC) Émissions de CO2

(WLTP) Renault Mégane hybride rechargeable E-TECH 160 R.S. Line Hybride

(essence) 69 kW Euro 6d-ISC-FCM 28 g/km 31 g/km

Données

Modèle : Renault Mégane E-TECH Hybride Rechargeable 160 R.S. Line

Prix de base : 41 600 €

Date du test : 23/11/2021

Météo (départ/arrivée) : Ensoleillé, 16°/ 8°

Prix du carburant : 1,789 euro/litre (essence) - 0,2259 euro/kWh (électricité)

Nombre de kilomètres parcourus : 1058 km

Kilométrage au début de l'essai : 4452 km

Vitesse moyenne : 76 km/h

Pneus : Continental PremiumContact 6 - 225/40 R18 92W XL (Label UE : C, A, 71 dB)

Consommation de carburant

Moyenne "réelle" : 4,40 l/100 km (22,73 km/l)

Ordinateur de bord : 4,5 l/100 km

À la pompe : 4,3 l/100 km

Coûts à l'usage

Dépenses "réelles" : 30,68 euros (28,34 euros pour l'essence + 2,34 euros pour l'électricité)

Dépenses mensuelles : 62,97 euros (800 km par mois)

Combien de kilomètres pour 20 euros ? 254 km

Combien de kilomètres avec un plein d'essence ? 886 km*

*Sans prendre en compte les coûts en électricité