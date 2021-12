Ce n'est pas tous les jours que vous avez l'occasion de conduire un gros SUV électrique doté de deux moteurs, de quatre roues motrices, de 523 ch, d'un poids de 2,5 tonnes, qui passe de 0 à 100 km/h en seulement 4,6 secondes et qui incarne le meilleur de la technologie et du confort dans une voiture.

Ce concentré de performances, de luxe et de haute technologie s'appelle le BMW iX, protagoniste de notre test de consommation en conditions réelles avec une moyenne de 20,90 kWh/100 km (4,78 km/kWh) et un coût de 17,00 euros si la batterie électrique est rechargée à la maison (0,2259 euro/kWh).

Le coût du trajet augmente évidemment si la batterie est chargée sur une borne HPC ultra rapide, comme Ionity, où le BMW iX peut se recharger rapidement à une puissance maximale de 200 kW : dans ce cas, le coût de notre trajet de 360 km passe à 59,44 euros au tarif plein de Ionity (0,79 euros/kWh).

Consommation conforme à la catégorie et aux performances

En termes d'efficacité, il est facile de constater que le résultat du BMW iX xDrive50 ne brille pas dans notre classement de la consommation réelle, catégorie voiture électrique, occupant l'avant-dernière position avec ses 20,90 kWh/100 km. La grande voiture électrique allemande est moins efficace que l'Audi RS e-tron GT, encore plus puissante (19,00 kWh/100 km - 5,2 km/kWh), tout en surpassant l'Audi e-tron S Sportback (22,40 kWh/100 km - 4,4 km/kWh), qui est plutôt un SUV sportif.

La Jaguar I-Pace EV400 a également fait mieux que la iX, avec une moyenne de 18,80 kWh/100 km (5,3 km/kWh), tout comme le BMW iX3, plus compact, qui était imbattable avec son 13,80 kWh/100 km (7,2 km/l), bien que toutes deux aient été testées dans des températures extérieures plus favorables à une meilleure efficacité des voitures électriques.

Puissance, luxe, silence et confort comme peu d'autres

La voiture d'essai est un BMW iX xDrive50 avec pack Sport, la version haut de gamme qui développe actuellement une puissance de 523 ch, un couple de 765 Nm et une batterie lithium-ion d'une capacité record sur le marché : 111,5 kWh nominaux qui se traduisent par 105,2 kWh nets utilisables.

L'ajout d'un certain nombre d'options haut de gamme telles que les commandes intérieures en verre, le toit panoramique en verre teinté avec système électrochromatique, le système audio surround Diamond de Bowers & Wilkins avec amplificateur numérique de 1615 watts et 30 haut-parleurs, le pack Innovation, le pack Exclusif, les phares laser et bien d'autres encore portent le prix final à plus de 120 000 euros.

Il s'agit d'un chiffre important qui vous permet de voyager dans l'une des voitures les plus technologiques et les plus confortables au monde, à bien des égards unique et capable de concentrer dans un seul véhicule tout ce qu'un fan de voitures, d'électronique et de gadgets futuristes peut souhaiter.

Parmi les nombreux équipements de premier ordre, citons les quatre roues directrices et les quatre roues motrices, qui garantissent l'adhérence et l'agilité à toutes les vitesses et lors des manœuvres, l'assistant de conduite professionnel, dont les fonctions de conduite semi-autonome comprennent un système efficace de centrage sur la voie et un régulateur de vitesse adaptatif bien réglé, le BMW Operating System 7 avec son grand écran numérique incurvé, le système de navigation avec indications de réalité augmentée, le freinage régénératif adaptatif en fonction du trafic et la fermeture douce des portes.

Tout cela sans oublier qu'à bord de cette BMW iX, vous voyagez aussi léger et confortable que sur un tapis volant isolé de la route par une suspension pneumatique et un très haut niveau d'insonorisation qui vous permet de chuchoter entre passagers même sur autoroute. Il ne faut pas oublier la puissance et la traction de cette iX, qui s'élance de manière puissante malgré son poids et ne fait pas trop sentir sa masse même dans les virages.

Le seul détail qui pourrait être amélioré à notre avis est la capacité de chargement pas très élevée du compartiment à bagages arrière, en plus de l'absence d'un compartiment à bagages avant.

Autonomie de 350 à 500 km

Dans toutes les situations les plus courantes rencontrées en conduite quotidienne, le BMW iX xDrive50 maintient des niveaux de consommation électrique assez constants - pas très bas, mais pas inquiétants pour l'autonomie. Ce n'est qu'en circulation urbaine que l'on constate une certaine augmentation de la consommation, mais la grande batterie de 105,2 kWh permet de disposer en permanence d'une excellente autonomie.

L'autonomie du BMW iX varie d'un minimum de 350 km à un maximum de plus de 500 km, en fonction de l'itinéraire et du style de conduite. Ce n'est qu'en utilisant l'accélérateur de manière très prudente et en empruntant des itinéraires idéaux qu'il est possible d'approcher les 631 km d'autonomie officiellement atteints dans le cycle d'homologation WLTP.

Consommation et autonomie dans différentes situations de conduite

Urbain : 28,5 kWh/100 km (3,5 km/kWh)

368 km d'autonomie

: 28,5 kWh/100 km (3,5 km/kWh) 368 km d'autonomie Mixte urbain-extra-urbain : 24,0 kWh/100 km (4,1 km/kWh)

431 km autonomie

: 24,0 kWh/100 km (4,1 km/kWh) 431 km autonomie Autoroute : 27,0 kWh/100 km (3,7 km/kWh)

389 km d'autonomie

: 27,0 kWh/100 km (3,7 km/kWh) 389 km d'autonomie Éco-conduite : 15,7 kWh/100 km (6,3 km/kWh)

662 km d'autonomie

: 15,7 kWh/100 km (6,3 km/kWh) 662 km d'autonomie Consommation maximale : 99,5 kWh/100 km (1,0 km/kWh)

105 km d'autonomie

Fiche technique

Modèle Énergie Puissance Consommation Masse à vide Rapport puissance/pneu BMW iX xDrive50 Pack Sport Électrique 140 kW N.R. 2,510 kg 54,159 kW/T

Données

Modèle : BMW iX xDrive50 Pack Sport

Prix de base : 106 550 €

Date du test : 9/12/2021

Météo (départ/arrivée) : Variable, pluie 10°/ Variable, pluie 4°

Prix du "carburant" : 0,2259 euros/kWh (électricité)

Nombre de kilomètres parcourus : 1041 km

Kilométrage au début du test : 2840 km

Vitesse moyenne : 76 km/h

Pneus : Goodyear EfficientGrip Performance 2 - 255/50 R21 109Y XL (Label UE : A, A, 69 dB)

Consommation

Moyenne "réelle" : 20,90 kWh/100 km (4,78 km/kWh)

Ordinateur de bord : 20,90 kWh/100 km

Demande : - kWh/100 km

Découvrez comment et pourquoi le test de consommation a été réalisé.

Coûts à l'usage

Dépenses "réelles" : 17,00 € avec recharge à domicile (59,44 € à plein tarif Ionity)

Dépenses mensuelles: 37,77 € avec recharge à domicile (132,09 € à plein tarif Ionity) (800 km par mois)

Combien de kilomètres pour 20 € ? 424 km avec recharge à domicile (121 km à plein tarif Ionity)

Combien de kilomètres avec un plein ? 503 km