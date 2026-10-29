La voiture entièrement faite de terre battue est dédiée à « Rafa » Nadal

De la terre battue de Roland-Garros est née une concept car unique. Kia l’a réalisée à taille réelle pour célébrer un record qu’aucun autre joueur de tennis n’a jamais approché : 63 titres en simple sur terre battue.

Il s’agit d’une version spéciale de l’EV4 GT, construite à partir d’argile prélevée directement sur les courts où Rafael Nadal a bâti sa légende.

Ce modèle hommage a été remis directement à Nadal, ambassadeur mondial de la marque, au siège de la Rafa Nadal Academy à Majorque. L’opération marque plus de vingt ans de collaboration entre le constructeur coréen et le joueur espagnol, commencée en 2004 alors qu’il n’était encore qu’un jeune espoir du circuit.

Une EV4 GT en argile pour Nadal

Cette pièce unique associe l’argile de modelage automobile, utilisée depuis des décennies par les designers pour affiner volumes et surfaces avant la production en série, au matériau prélevé sur les courts en terre battue. Le résultat reprend les proportions de l'EV4 GT cinq portes, avec une carrosserie rouge orangé traversée de bandes blanches évoquant les lignes d’un court de tennis.

Kia EV4 GT : hommage sur terre battue à Rafael Nadal Photo : Kia

Les détails gravés sur la carrosserie retracent la carrière de Nadal : ses 63 titres en simple sur terre battue, dont ses victoires à Roland-Garros, Monte-Carlo et Rome, son record de 50 sets consécutifs remportés sur terre battue, ainsi que ses cinq saisons terminées à la première place du classement mondial. Kia précise que ces éléments resteront exclusifs à cette œuvre commémorative. Ils n’apparaîtront jamais sur la version de série du modèle.

Vingt ans de partenariat entre Kia et Nadal

Le lien entre Kia et Nadal débute en 2004, lorsque la filiale espagnole de la marque commence à soutenir le jeune joueur. Après son premier titre du Grand Chelem en 2005, Nadal devient ambassadeur mondial de la marque l’année suivante, un rôle qu’il occupe encore aujourd’hui.

L’engagement du constructeur coréen dans le tennis dépasse ce seul accord. En 2026, Kia a célébré 25 ans de partenariat avec l’Open d’Australie, l’un des quatre tournois du Grand Chelem.

À cela s’ajoute la prolongation du sponsoring avec le Surrey County Cricket Club jusqu’en 2029, un accord initié en 2010 et devenu le plus long de l’histoire du club anglais.