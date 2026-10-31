Une rare Bentley de 1928 sortie de grange pourrait valoir plus d’un million de dollars

Colin Smith filmait une propriété abandonnée au Royaume-Uni pour sa chaîne YouTube lorsqu’il est tombé sur ce dont rêvent la plupart des chasseurs d’automobiles anciennes : une Bentley 4½ Litre Sports Tourer de 1928, avec sa carrosserie Vanden Plas encore intacte après des années d’abandon.

Le seul type de carrosserie suffit à la rendre rare. Bentley a produit environ 720 exemplaires de la 4½ Litre entre 1927 et 1931. Vanden Plas n’en a carrossé que 204, dont seulement 148 en version tourer quatre places comme celle-ci.

Bentley 4.5 Liter 1928 sortie de grange Photo : The Bearded Explorer

Pourquoi cette sortie de grange est si rare

Plus de 50 de ces voitures sont sorties d’usine rien qu’en 1928. Cela place cette Bentley précisément dans la première et la plus restreinte fenêtre de production du modèle. Le quatre-cylindres en ligne atmosphérique de 4,4 litres, alimenté par deux carburateurs, développait environ 82 kW (110 ch) en configuration de tourisme standard.

Les Bentley d’avant-guerre conservant une carrosserie d’origine dans un tel état sont rares. Les granges sont rarement tendres avec les structures en bois et les panneaux d’acier fins. Un tourer Vanden Plas qui porte encore sa carrosserie d’usine et n’a jamais été victime d’un incendie est déjà inhabituel, avant même que quiconque ne vérifie les numéros de châssis.

Un contrôle d’immatriculation aurait permis de retrouver la teinte d’origine de la voiture, le noir, même s’il reste à vérifier s’il s’agit de la peinture initiale ou d’une remise en peinture ultérieure. Ce point sera central dans toute future estimation. Les voitures à numéros concordants et à l’historique documenté n’évoluent pas sur le même marché que celles dont le dossier présente des zones d’ombre.

The Bearded Explorer a livré une analyse sans détour de la place que pourrait occuper cet exemplaire : « Cette sortie de grange est la version atmosphérique, ce qui signifie tout de même qu’une valeur à sept chiffres reste réaliste une fois authentifiée et restaurée, mais pas au niveau d’une Blower », a-t-il déclaré, en distinguant clairement cette voiture des variantes suralimentées de Bentley.

Bentley 4½-Litre Open Four-Seater Sports 1929 par Vanden Plas Photo : RM Sotheby's

Les prix aux enchères de la Bentley 4½ Litre

Les ventes récentes montrent à quel point deux Bentley Vanden Plas apparemment similaires peuvent atteindre des montants très différents. Un exemplaire de 1928 a été vendu lors de la vente Villa d’Este de Broad Arrow en mai 2026, autour du milieu de la fourchette des 400 000 dollars, selon les synthèses d’estimation accessibles publiquement.

Le châssis RL3427, doté de numéros concordants et d’un historique de propriété ininterrompu, a été présenté à la vente RM Sotheby’s de Monterey en 2021, où il a atteint 1 105 000 dollars. Un autre Vanden Plas Semi-Le Mans Tourer à carrosserie d’origine a été adjugé 2 750 000 dollars lors de la vente Amelia Island de Gooding & Company en 2013, porté par son pedigree en compétition et sa carrosserie conforme aux spécifications d’usine.

L’écart va donc de moins d’un demi-million à près de trois millions de dollars pour des voitures partageant un même type de châssis et de moteur.

L’authentification décidera de tout dans ce dossier. À ce niveau, les acheteurs paient autant pour les documents que pour la carrosserie, et une sortie de grange sans historique de vente part avec un sérieux retard face à une voiture dont la chaîne de propriétaires est documentée.

Que la découverte de Smith se rapproche de ces résultats autour de 400 000 dollars ou grimpe vers une valeur à sept chiffres dépendra d’un travail qui reste encore à mener : confirmer les numéros concordants, retracer l’historique de propriété et évaluer la part de carrosserie d’origine qui subsiste sous des années de négligence.

Les collectionneurs qui suivent cette histoire, ceux qui surveillent aussi les résultats de modèles comme la rare Ferrari 250 GT ou la récente vente record d’une Bugatti, savent que les recherches de provenance prennent souvent plus de temps que la restauration elle-même.

Source: The Bearded Explorer