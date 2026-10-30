Une plateforme, trois moteurs : comment Toyota veut révolutionner les hybrides

Toyota travaille sur un nouveau moteur 1,5 litre quatre cylindres, conçu de zéro pour être associé aux systèmes hybrides. L'architecture est modulaire, avec des versions atmosphérique et turbo. Il est développé parallèlement à une plateforme conçue pour accueillir des véhicules électriques à batterie, hybrides rechargeables et full hybrid sur la même base mécanique.

Le nouveau moteur est accompagné de moteurs électriques, d'inverseurs et d'unités de contrôle de puissance plus légers et compacts, conçus comme partie intégrante du même pack hybride. Selon Toyota, l'objectif est une amélioration de l'efficacité de consommation supérieure à 15 %, obtenue en réduisant les frictions internes, en optimisant la gestion thermique et en limitant les pertes électriques.

Une plateforme pensée pour trois technologies en même temps

Le nouveau moteur 1,5 litre se développe parallèlement à une plateforme multi-technologique, définie par Toyota comme une "plateforme multi-voie". Le système hybride associé au moteur est plus compact par rapport aux solutions actuelles. Cela laisse plus de place dans le compartiment moteur pour concevoir des proportions différentes pour le véhicule.

La nouvelle plateforme multi-voies de Toyota Photo : Toyota

La même architecture est conçue pour s'adapter sans modifications substantielles à trois types de groupes motopropulseurs : électrique à batterie (BEV), hybride rechargeable (PHEV) et full hybrid (HEV). Toyota affirme que le passage d'une motorisation à l'autre ne compromet pas les performances, l'efficacité ou l'habitabilité. C'est un point que le constructeur japonais souligne depuis longtemps également dans la stratégie multi-énergie partagée avec Stellantis.

Pourquoi une plateforme commune est avantageuse pour Toyota

Utiliser une base technique unique pour BEV, PHEV et HEV permet à Toyota de générer des économies d'échelle tant sur le plan industriel que sur celui du développement ingénierique. Moins de variantes à concevoir de zéro signifie des investissements plus concentrés. Selon l'entreprise, cela résulte en une compétitivité accrue sur toute la gamme.

L'architecture commune "Multi-Pathway" laisse en outre aux usines la liberté de changer le mix de production en fonction de la demande du marché, sans devoir reconvertir les lignes pour suivre le changement de la demande entre électrique et hybride. C'est le même principe de flexibilité que Toyota applique déjà aujourd'hui aux batteries de ses hybrides, décrit également dans l'article sur comment les prochaines Toyota deviendront encore plus efficaces.

Le nouveau moteur 1.5 full hybrid Photo : Toyota

Pour le moment, Toyota n'a pas indiqué sur quels modèles le nouveau moteur 1,5 litre fera ses débuts en premier, ni une date de commercialisation.