L'intérieur de la Leapmotor B03X

Elle s'appelle Leapmotor B03X, la dernière arrivée de la marque chinoise. Ou peut-être l'avant-dernière, puisque sa « sœur » sans châssis surélevé, la B03, a été présentée au Salon de l'Automobile de Paris. Famille élargie ou non, le crossover (ou SUV, à vous de choisir) chinois s'insère dans l'un des segments les plus dynamiques du marché, en proposant la recette désormais éprouvée par la marque : prix très compétitif, contenus de bon niveau et conduite plus occidentale que ce que l'on pourrait attendre.

À cela s'ajoute un intérieur accueillant et spacieux. Très spacieux, même, ce qui rend la Leapmotor B03X adaptée aux familles qui ne souhaitent pas exagérer les dimensions extérieures.

Leapmotor B03X : la planche de bord

On ne change pas une équipe qui gagne : la Leapmotor B03X adopte ainsi l'agencement du reste de la gamme, conçu sous le signe du minimalisme. On retrouve une instrumentation numérique de 8,8 pouces, fine et partiellement personnalisable, avec également la possibilité d'afficher les cartes du GPS, mais dans un coin à droite. Mieux que rien. D'autant plus que tout – vraiment tout – est présent sur le moniteur de 14,6 pouces.

Agréable à regarder et à utiliser, il se montre très fluide à l'usage et dispose d'une interface graphique qui rappelle celle du monde des tablettes, avec des écrans riches en informations. À partir de là, comme mentionné, on gère chaque aspect de la Leapmotor B03X, de la climatisation aux assistances à la conduite. Comme cela a déjà été largement décrit, cette approche a pratiquement fait disparaître tous les boutons physiques. Il faut ainsi s'habituer à tout gérer, soit par commandes vocales, soit en naviguant dans des menus particulièrement fournis. Il faut probablement un peu de temps pour s'y habituer.

Sur le tunnel central se trouvent uniquement le socle de recharge par induction pour le smartphone et les deux porte-gobelets, ainsi qu'un généreux compartiment de rangement en dessous. Le levier du sélecteur de transmission est placé derrière le volant. Celui-ci présente peu de boutons physiques, les fonctions étant accessibles via deux molettes (une sur chaque branche) permettant notamment de régler les rétroviseurs et les ADAS.

Leapmotor B03X, l'intérieur Photos Par : Leapmotor Leapmotor B03X, l'intérieur Photo De : Leapmotor

Leapmotor B03X : matériaux et finitions

Leapmotor nous a habitués à une qualité intérieure plutôt satisfaisante, et la B03X ne fait pas exception. La partie haute de l'habitacle est recouverte de surfaces douces au toucher, tandis que les plastiques plus rigides – mais qui ne donnent jamais une impression de fragilité – se trouvent dans la partie basse.

Ce qui ne satisfait pas, en revanche, c'est la plage arrière, rigide et très légère, dépourvue de ficelles et dont le design ne lui permet pas de se relever à l'ouverture du hayon. Recalée sur toute la ligne et prête à être remplacée : Leapmotor a en effet rapidement pris en compte les critiques et la remplacera sur toutes les B03X.

Leapmotor B03X, l'intérieur Photo : Leapmotor

Leapmotor B03X : habitabilité et coffre

C'est certain, 4,27 mètres de longueur, ce n'est pas rien, mais l'espace intérieur de la Leapmotor B03X semble être celui d'un modèle de segment supérieur. À l'arrière, on est à l'aise, même au centre, où les passagers disposent de nombreux centimètres pour les jambes et la tête. Il y a ensuite un détail qui peut faire la différence : les assises de la banquette peuvent être relevées afin de libérer de l'espace au sol et d'y placer éventuellement des objets plus volumineux.

Leapmotor B03X, les sièges de la banquette arrière peuvent être relevés Photo : Leapmotor

La capacité du coffre est également très bonne, allant de 510 à 1 610 litres, avec un compartiment pratique de 105 litres entièrement en plastique, afin de pouvoir être lavé en évacuant l'eau grâce au bouchon situé au fond.