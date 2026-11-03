Puissance V8 : La première BMW Alpina dépasse les 300 km/h à Nardò

Quelle part de l'esprit Alpina subsiste-t-il dans une Alpina lorsque BMW en prend le contrôle ? Un prototype camouflé, actuellement testé par le constructeur à Nardò en Italie, apporte une première réponse. Avec un V8, des jantes à plusieurs rayons classiques et plus de 300 km/h, il montre au moins quelques caractéristiques familières.

Pour les tests à haute vitesse, BMW utilise le parcours circulaire de 12,6 kilomètres dans le sud de l'Italie. Cette piste circulaire, ouverte par Fiat en 1975, permet des trajets prolongés à très grande vitesse. Il convient de mentionner que l'installation appartient à Porsche depuis 2012. Cependant, elle est également accessible à d'autres constructeurs, comme actuellement BMW Alpina.

Photo : BMW

Conduire vite, rester détendu

Le premier modèle de série, qui sera une grande berline basée sur la Série 7, concerne le réglage de l'ensemble du véhicule, de la motorisation au châssis en passant par l'aérodynamique. Le V8 reçoit une gestion moteur propre et une courbe de pédale d'accélérateur qui doivent permettre une distribution uniforme de la puissance. Les ingénieurs adaptent également la transmission à la puissance accrue et aux régimes moteur maximaux augmentés.

Les roues conservent le design connu à 20 rayons. Elles sont accompagnées de pneus spécialement adaptés avec une couche de mousse supplémentaire pour améliorer le confort. Quatre sorties d'échappement ovales font également partie des caractéristiques familières. Cependant, BMW n'a pas encore révélé la puissance exacte du V8 ni jusqu'où va la propulsion.

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Nouvelle responsabilité, même exigence

Depuis le 1er janvier 2026, le groupe BMW gère BMW Alpina comme une marque autonome au sein du groupe. Pour les clients et les fans, la question se pose de savoir quelles caractéristiques des voitures précédentes seront conservées. Alpina s'est fait un nom pendant des décennies avec des véhicules alliant haute performance et aptitude marquée aux longs trajets.

BMW souhaite poursuivre sur cette lancée. L'orientation annoncée vers le confort, les hautes vitesses et un design discret correspond au profil précédent. Il est bien entendu impossible de juger, à partir des images de test publiées, si les nouveaux modèles rempliront cette exigence au quotidien.

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En termes de fabrication, les responsabilités changent plus nettement. Les futurs modèles BMW Alpina seront produits dans des usines sélectionnées du groupe, permettant également des personnalisations étendues. Des couleurs extérieures spéciales et des détails d'équipement personnels font partie du concept. Les couleurs traditionnelles d'Alpina et le design caractéristique des roues sont conservés.

Le logo évolue également

Le nouveau départ inclut une image de marque retravaillée, qui continue de faire référence à ses origines. Le nouveau lettrage reprend le design asymétrique des années 1970 et doit être placé au centre à l'arrière. Sur l'emblème, les papillons et le vilebrequin restent présents, désormais avec des lignes plus claires et moins de couleurs.

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En revanche, BMW laisse encore quelques questions ouvertes sur la voiture elle-même. La cylindrée, la puissance et le couple manquent, tout comme les prix et une date de présentation précise. Pour l'instant, il n'y a pas de présentation technique complète.