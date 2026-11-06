Tesla surprend tout le monde, que s'est-il passé en Allemagne ?

Les immatriculations de Tesla ont repris une forte croissance en Allemagne, le principal marché automobile européen, mais la concurrence chinoise continue de lui donner du fil à retordre. En octobre 2026, le chiffre de la marque américaine a presque quadruplé par rapport au même mois de l'année précédente, atteignant les 2 932 unités avec une augmentation de 290,9 %.

Comme l'a rapporté l'agence de presse Reuters, c'est le Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), l'autorité fédérale allemande chargée des immatriculations, qui a communiqué ces chiffres, révélant une reprise importante qui doit cependant être lue dans le contexte d'un marché électrique en forte expansion et d'une concurrence de plus en plus féroce.

Tesla progresse, mais BYD encore plus

Le résultat d'octobre représente une nette amélioration par rapport à 2025, lorsque Tesla avait immatriculé environ 750 voitures au cours du même mois. La croissance en pourcentage d'un mois à l'autre est donc particulièrement significative, d'autant plus qu'elle part d'une base de comparaison plutôt faible. Cependant, elle ne doit pas être isolée : elle survient après un mois de septembre où le constructeur américain a enregistré 12 552 nouvelles immatriculations en Allemagne, un chiffre plus de quatre fois supérieur à celui d'octobre.

La nouvelle BYD Atto 8 Photo de : BYD

Si l'on élargit la perspective aux dix premiers mois de 2026, le constructeur américain a atteint 47 742 immatriculations en Allemagne, avec une augmentation de 206,1 % par rapport à la même période de l'année précédente. Cependant, par rapport à la moyenne des neuf premiers mois de 2026, qui était d'environ 4 980 voitures par mois, les 2 932 unités d'octobre représentent tout de même une baisse assez significative.

Quant aux parts de marché, l'enthousiasme se tempère : en octobre, Tesla n'a conquis que 1,2 % du marché allemand, restant nettement derrière certains concurrents chinois. Par exemple, BYD a immatriculé 5 173 voitures obtenant une part de 2 %, tandis que Leapmotor a atteint 3 661 unités, soit 1,4 %. Plus loin derrière, Xpeng, avec une part de 0,5 %. La comparaison devient encore plus intéressante en considérant les résultats cumulés : de janvier à octobre, BYD a totalisé 47 961 immatriculations, mais ici, ce n'est que 219 de plus que Tesla. Une distance minimale qui témoigne de la compétition serrée entre les deux constructeurs sur la scène allemande.

La Tesla Model 3

Électriques à 37 %

Le rebond de Tesla s'inscrit dans un contexte particulièrement favorable à la mobilité électrique en Allemagne : selon les données de la KBA, en octobre, 254 492 voitures neuves ont été immatriculées, soit 1,7 % de plus que le même mois en 2025. Parmi elles, 94 086 étaient entièrement électriques, enregistrant une croissance de 79,5 % en glissement annuel. Les VE ont ainsi atteint une part de 37 % du marché, devenant le type de motorisation le plus répandu parmi les nouvelles immatriculations du mois.

Pour avoir un point de comparaison, les hybrides "full hybrid" non rechargeables se sont arrêtées à 67 432 unités, tandis que les voitures à essence étaient 38 516 et les Diesel 23 882. Les hybrides rechargeables ont totalisé 28 499 immatriculations supplémentaires. Des chiffres qui confirment à quel point le marché allemand évolue rapidement, où les voitures entièrement électriques ont désormais dépassé, dans les immatriculations mensuelles, toutes les autres catégories de motorisation individuelles.

Galerie: Nouveau Tesla Roadster