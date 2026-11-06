Les Chinois l'ont fait : l'hypercar de la marque premium de BYD atteint les 500 km/h !

La Yangwang U9 Xtreme a dépassé les 500 km/h sur route ouverte. C'est un objectif que l'industrie automobile poursuit depuis un siècle et qu'aucun moteur thermique n'avait jamais réussi à atteindre. Le record a été établi le 1er novembre sur la route internationale Sheikh Khalifa Bin Zayed, dans la région d'Al Dhafra, aux Émirats Arabes Unis.

La vitesse atteinte, 503,17 km/h, améliore le précédent record de 496,22 km/h établi par la même voiture un an auparavant en Allemagne. Ce résultat vaut quatre records du monde Guinness pour la voiture et pour les pneus Giti qu'elle utilise. Le record est homologué par la FIA (Fédération Internationale de l'Automobile).

Le record et ses antécédents

Au volant de la YangWang U9 Extreme se trouvait à nouveau Marc Basseng, pilote allemand d'endurance déjà protagoniste du record de septembre dernier à ATP Papenburg. Pour l'occasion, les autorités locales ont fermé 10 km de route, avec une ligne droite utilisable de 7 km pour les passages à haute vitesse. Le tracé a été nettoyé de tout débris pouvant endommager les pneus.

Le parcours vers les 503 km/h a été rapide. L'essai de la Yangwang U9 de série avait atteint 309 km/h en janvier 2024 à Wuhan, puis 391,94 km/h en Allemagne la même année. La version Xtreme a atteint 472,41 km/h en août 2025, puis 496,22 km/h en septembre, avant le nouveau record de novembre 2026.

Le 31 octobre, premier jour des essais, les techniciens de Yangwang avaient enregistré une vitesse maximale de 490 km/h. Pendant la nuit, ils ont ajusté l'angle de l'aileron arrière pour augmenter la charge sur l'essieu arrière, modifié le logiciel des suspensions et ajusté la pression des pneus. Le lendemain, le premier passage a confirmé les améliorations, le second a produit le nouveau record. Il n'est pas précisé à quelle étape des tentatives de record a eu lieu le terrible accident lors des essais, heureusement sans conséquence pour le pilote.

Plus de 3 000 CV et une batterie plus rapide à décharger

Augmenter la puissance au-delà des 1 287 CV de la U9 standard a nécessité des moteurs capables de tourner jusqu'à 30 000 tours par minute, avec un stator en acier au silicium de 0,1 mm d'épaisseur et un rotor en acier ultra-résistant de 970 MPa. Chaque moteur atteint ainsi 755 CV (555 kW), pour un total combiné de plus de 3 000 CV et un rapport poids-puissance de 1 217 CV par tonne. Un système de contrôle du couple règle chaque roue plus de cent fois par seconde, même à des vitesses élevées.

Yangwang U9 Extreme Photo de : BYD

La voiture est la première de série à intégrer une architecture électrique de 1 200 Volts, contre 800 Volts pour la U9 normale, capable de gérer jusqu'à 1 000 Ampères. La batterie reste la Blade Battery à chimie LFP (lithium fer phosphate), avec une densité de puissance par cellule supérieure de 170 % par rapport à un système de 800 Volts et une vitesse de décharge jusqu'à dix fois supérieure à celle d'une batterie électrique conventionnelle.

Le système de suspensions actives DiSus-X applique jusqu'à 50 kN de force en 120 millisecondes, permettant à la voiture d'aborder les virages rapides avec un roulis nul ou même négatif, jusqu'à 2,43 degrés à 0,3 g. Pour soutenir ces vitesses, Yangwang a développé avec Giti Tire un pneu semi-slick dédié, déjà testé lors des précédents records en Allemagne.

Les déclarations et les premiers clients

La vice-présidente exécutive de BYD, Stella Li, a commenté le résultat :

"Déjà alors que l'équipe célébrait les 496,22 km/h en Allemagne l'année dernière, elle analysait déjà les données pour comprendre comment porter la U9X au niveau supérieur. 503,17 km/h est un objectif fantastique, et repousse encore plus loin la limite de la puissance électrique pure".

Stella Li et la Yangwang U9 Extreme Photo de : BYD

Basseng a souligné la différence par rapport à la précédente tentative sur piste : "Une route publique présente des défis différents d'une piste dédiée, et rendent la précision, la stabilité et la confiance dans le véhicule plus importantes que jamais. Battre un record du monde une fois est extraordinaire, mais le faire à nouveau dans un environnement si différent est vraiment spécial".

Le premier exemplaire de série de la U9 Xtreme, appelé "Dawn Moment", a été présenté au salon de Pékin avec une peinture à base de poudre d'or micrométrique. La production est limitée à 30 unités dans le monde entier. Certains clients ont déjà approuvé leurs configurations personnalisées, lançant les procédures contractuelles.