L'hypercar de BYD victime d'un énorme accident lors d'essais

L'hypercar Yangwang U9 Xtreme de BYD, qui devrait produire presque 3 000 ch, a été impliquée dans un accident effrayant en Chine. L'incident s'est produit alors que Yangwang effectuait des tests pour que le véhicule dépasse la barre des 500 km/h. La tentative de record de vitesse devait avoir lieu quelques jours plus tard.

Les images ont été publiées par CarNewsChina. Devenue rapidement virale sur les réseaux sociaux, la vidéo montre des moments très saisissants. Nous pouvons voir le moment où le véhicule perd le contrôle ainsi que l'état final du prototype après l'accident. La collision a été suffisamment violente pour déraciner l'axe arrière.

Heureusement, le pilote est sorti indemne de cet effroyable accident. Dans les séquences suivantes, on peut également voir le pilote de BYD sous contrôle médical. Selon les premières déclarations, malgré la collision, l'habitacle est resté largement intact. De plus, il est souligné qu'aucun incendie de batterie ne s'est produit après l'accident.

La Yangwang U9 Xtreme est en passe de devenir l'hypercar la plus "hyper" du monde des voitures électriques. Ce monstre, capable de produire un total de 2 977 ch, avait déjà atteint une vitesse de 496,22 km/h en 2025, devenant ainsi le véhicule électrique de série le plus rapide au monde.

Cependant, l'objectif de Yangwang est de dépasser la barre des 500 km/h. On ne sait pas si les tests se poursuivront après l'accident.