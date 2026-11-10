La Jaguar Type 01 mise à l'honneur dans une séance photo avec Florence Pugh

Jaguar vient de placer Florence Pugh devant l'objectif d'Annie Leibovitz et l'a présenté comme le prochain chapitre de son retour. Le résultat se présente sous la forme d'une série de portraits centrés autour de la Type 01, le modèle électrique portant le poids de toute la relance de la marque.

Pugh est la toute première ambassadrice de la marque Jaguar, un titre que la société a créé spécifiquement pour cette nouvelle ère. Les photos sont arrivées un mois après la première mondiale de la Type 01 à New York, programmées pour maintenir l'élan de cette révélation.

La photographe Annie Leibovitz et l'actrice Florence Pugh Photo par : Jaguar

Annie Leibovitz Associe Florence Pugh Avec La Type 01

Leibovitz, la photographe portraitiste connue pour son travail pour des publications telles que Rolling Stone et Vanity Fair, a photographié la série à Storied NYC, un lieu qui a autrefois abrité son propre studio. Cela donne au projet un fil personnel au-delà de la séance de marque habituelle. Elle a décrit l'attrait comme mettant deux sujets très différents côte à côte. Leibovitz a déclaré :

'Ce qui m'intéressait le plus dans cette série de portraits était de photographier deux sujets extraordinaires et contrastés. Florence apporte de la chaleur, de la présence et de l'humanité, tandis que la Type 01 est sculptée, précise et frappante dans sa forme.'

Pugh a qualifié ce partenariat de choix naturel pour ses propres instincts. Elle a déclaré :

'J'ai toujours été attirée par les personnes et les marques qui sont intransigeantes dans leur originalité, c'est l'une des raisons pour lesquelles ce partenariat avec Jaguar me semble si naturel.'

La directrice du marketing et de la communication de Jaguar, Carlee Hardaker, a lié l'imagerie directement à l'approche plus large de l'entreprise : "Ensemble, ils capturent la vision créative audacieuse qui définit Jaguar aujourd'hui," a déclaré Hardaker.

Galerie: Jaguar Type 01 avec l'actrice Florence Pugh 8 Source: Jaguar

Production, Prix et Commandes de la Type 01

Derrière la photographie se trouve une voiture que Jaguar décrit comme le modèle le plus avancé technologiquement et le plus puissant de son histoire. La Type 01 est conçue, développée et fabriquée au Royaume-Uni, un détail sur lequel la marque compte alors qu'elle tente de redéfinir son image après le pivot de design.

Jaguar prévoit d'ouvrir les commandes en février 2027, avec un prix estimé aux États-Unis à partir de 130 500 $. Ce calendrier donne à la marque environ trois mois de dynamique de campagne avant que tout client puisse effectivement verser un acompte.

La voiture reste non commercialisée, donc aucune des images de cette semaine ne change ce qui est déjà connu sur le matériel. Les lecteurs curieux de connaître la puissance et les sous-jacents peuvent consulter les détails de la puissance et des spécifications de la Type 01 publiés après sa révélation, ainsi que le déploiement antérieur de nouvelles images et l'annonce du nom qui l'a précédée.

Le responsable du design de Jaguar, Rawdon Glover, a déjà parlé du raisonnement derrière ce repositionnement, et la marque a d'abord signalé cette direction créative dans une vidéo publiée avant la révélation de la voiture.

Que la campagne Leibovitz génère des commandes réelles ne sera pas clair avant février.

Source: Jaguar