Supercar du futur, entre courbes sculptées et lignes tendues

À quoi ressembleront les supercars du futur ? Les dernières nouveautés semblent indiquer deux directions différentes : des voitures aux formes sinueuses et musclées, presque sculptées par le vent, ou bien des carrosseries essentielles, construites à travers des surfaces tendues et des volumes géométriques, capables d'évoquer un avenir encore inconnu.

Porsche Mission S à l'Alfa Romeo Cuorerosso, ou Audi Nuvolari à la Jaguar Type 01 : les designers cherchent de différentes manières à représenter visuellement la puissance et la vitesse. Une recherche dans laquelle la tradition des grandes sportives rencontre de nouvelles architectures mécaniques, des moteurs électrifiés et des technologies aérodynamiques de plus en plus sophistiquées.

Quand la carrosserie semble vivante

La Porsche Mission S est encore une concept car, mais réinterprète les formes des sportives historiques à travers une carrosserie sinueuse, presque accroupie sur les grandes roues. Les ailes arrondies, le toit effilé et les profondes ouvertures aérodynamiques créent un jeu continu de pleins et de vides, culminant dans l’aileron arrière enveloppant.

L'Alfa Romeo Cuorerosso suit une voie tout aussi sculpturale, avec des volumes modelés comme une seule surface continue, tandis que la Bugatti Tourbillon intègre l'aérodynamique dans des formes musclées et enveloppantes. Trois interprétations différentes d'une carrosserie qui semble prendre vie à travers le mouvement.

L'Alfa Romeo Cuorerosso, paradigme des futurs modèles du Biscione, est en réalité une voiture très basse à 4 portes, configurée comme une sculpture aérodynamique accroupie sur de grandes roues. Les rondeurs rappellent Scaglione et de nombreuses Alfa Romeo du passé, mais les citations -qui existent- ne se transforment jamais en copie exacte : l'intention est d'être un exemple de modernité sportive. Photo de : Alfa Romeo Avec la Bugatti Tourbillon, authentique hypercar aux performances extrêmes, nous sommes au cœur d'un design fait de rondeurs et de lignes sinueuses. Les performances extrêmes contribuent à définir un jeu complexe de pleins et de vides, soulignant toujours les caractéristiques lignes en arc, de la calandre en fer à cheval à la grande ligne en C du flanc. Photo de : Bugatti

Des courbes aux géométries du passé

Les deux écoles ont des racines lointaines. Pour donner un exemple, les Ferrari signées Pininfarina et dessinées par Aldo Brovarone ou Leonardo Fioravanti, mais aussi certaines merveilles de Franco Scaglione, interprétaient souvent la vitesse à travers des surfaces sinueuses et des proportions harmonieuses. La Dino Berlinetta Speciale de Brovarone est un modèle pour cette philosophie, qui inspirera de nombreuses Ferrari ultérieures : ses lignes sinueuses semblaient modelées autour de la mécanique et de ses occupants.

Dans les années soixante-dix, les géométries de Marcello Gandini sont arrivées, avec la Lamborghini Countach et les sportives en forme de coin, tandis que l’Aston Martin Lagonda de William Towns a porté ce langage même dans une berline de luxe. Des formes basses, des surfaces plates et des arêtes nettes devenaient la représentation d'un futur presque spatial.

Beaucoup des voitures aux lignes sinueuses de Pininfarina naissent des idées d'Aldo Brovarone pour définir la Dino Berlinetta Speciale, classe 1965 : à part l'équilibre général parfait, on remarque les lignes courbes des ailes ou l'allure fluide du capot arrière raccordé à l'habitacle. Photo de : Pininfarina Pour la Lamborghini Countach, Marcello Gandini a au contraire exacerbé les lignes tendues et géométriques, dans un corps de voiture très bas et au profil caractéristique en arc très abaissé : cela se perçoit encore plus dans la première série, qui est presque totalement dépourvue d'appendices aérodynamiques. Photo de : Lamborghini

Quand la forme devient essentielle

La nouvelle Audi Nuvolari reprend ce second langage à travers des surfaces monolithiques, des arêtes définies et des volumes géométriques. Les ouvertures aérodynamiques sont intégrées dans la carrosserie et l'absence de lunette arrière contribue à l'épuration de la poupe, tandis que l'architecture avec le moteur central et trois moteurs périphériques détermine des proportions basses et larges.

La Jaguar Type 01, bien qu'étant une grande GT électrique aérodynamique et non une supercar traditionnelle, pousse la recherche de l'essentiel encore plus loin : le capot très long, les flancs presque dépourvus de nervures et la poupe aux surfaces tendues créent un objet presque architectural, dans lequel la force du design naît de la simplicité des volumes. Il y a des rappels aux proportions du passé, et l'espace intérieur est plus celui d'une 2+2 que d'une grande berline, mais la structure générale privilégie néanmoins les géométries simples.

Avec l'Audi Nuvolari, Massimo Frascella récupère la traditionnelle pureté formelle de la marque, la réinterprétant à travers un langage géométrique, essentiel et futuriste. Les surfaces sont réduites à quelques volumes bien définis, tandis que chaque élément fonctionnel est intégré dans la carrosserie, sans interrompre la continuité des lignes et la pureté de l'ensemble. Photo de : Audi La récente Jaguar Type 01 veut interpréter les lignes directrices pour les Jaguar du futur, et elle le fait avec une carrosserie très longue et plutôt basse, aux tôles plates et aux arêtes vives, avec des dimensions importantes mais avec l'apparence, l'intérieur et la philosophie d'une 2+2. Photo de : Jaguar

Les deux directions ne correspondent pas nécessairement à des motorisations différentes : la Porsche anticipe une nouvelle architecture à moteur central, la Nuvolari et la Tourbillon sont hybrides, tandis que la Jaguar est entièrement électrique. Aérodynamique et nouvelles technologies élargissent les possibilités des designers, sans imposer une forme prédéfinie.

Donc, il n'y a pas une seule solution, à efficacité égale : il y a ceux qui continuent de représenter la vitesse à travers des surfaces qui semblent pulser et ceux qui préfèrent la pureté de volumes géométriques et essentiels. Deux interprétations différentes, qui montrent cependant que l'objectif principal du design reste unique : transformer la complexité de la technologie en quelque chose capable d'émouvoir, avant même d'être conduit.

Galerie: Porsche Mission S