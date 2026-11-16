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Un nouveau rival fait son apparition pour Pagani et Bugatti

Le constructeur néerlandais Spyker veut défier les deux marques avec la C8 Preliator XXV, une supercar éclectique avec un V8 de 800 ch.

Photo: Spyker

Par: Alberto Carmone

Publié par: Lucas Huaumé

16 Nov à 18:24

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Spyker revient et ne cache pas ses ambitions. Après deux faillites et plusieurs tentatives de relance, la marque néerlandaise veut trouver sa place parmi les constructeurs les plus exclusifs au monde, aux côtés de noms comme Pagani, Bugatti, Koenigsegg et Gordon Murray.

Pour expliquer le projet, c'est le cofondateur Victor Muller qui a été interviewé par CarScoops. Le point de départ est la C8 Preliator XXV Coupé, présentée en août dernier lors de la Monterey Car Week : une supercar construite à la main, avec un moteur V8 biturbo et une boîte manuelle. Les premières livraisons sont prévues pour le deuxième trimestre 2027.

Repartir des voitures, sans autres distractions

Pour Spyker, cette nouvelle phase arrive après une histoire loin d'être linéaire. Au début des années 2000, des modèles comme la C8 Laviolette et la C8 Spyder ont fait connaître la marque aux passionnés, grâce aux V8 d'origine Audi et à un design riche en références aéronautiques.

Ensuite, des opérations beaucoup plus ambitieuses sont arrivées. En 2006, Spyker a acheté l'équipe Midland, qui a participé au championnat de Formule 1 de 2007 sous le nom de la marque. En 2010, c'était au tour de Saab, rachetée à General Motors et ensuite submergée par des difficultés financières.

Spyker a également fait faillite, d'abord en 2014 puis en 2021. Dans l'interview à CarScoops, Muller attribue une partie des problèmes rencontrés à l'expansion en Formule 1 et à l'acquisition de Saab.

Spyker C8 Preliator XXV

Photo : Spyker

Cette fois-ci, l'intention est de se concentrer sur ce qui avait rendu la marque reconnaissable : quelques sportives, très personnalisées et construites artisanalement. La relance a commencé en octobre 2025, lorsque Muller a récupéré les droits sur le nom, obtenu de nouveaux financements et préparé le lancement de la Preliator.

Le positionnement choisi est le plus haut du marché. Selon Muller, Spyker peut se distinguer par le style, le soin du détail et l'identité néerlandaise, sans courir après les volumes des grands constructeurs.

Le manager indique environ 50 voitures par an comme production possible dans une année favorable. Pour soutenir une activité de cette taille, explique-t-il, il suffit d'une clientèle restreinte mais convaincue de la particularité du produit.

25 Preliator, avec V8 et boîte manuelle

La première preuve concrète sera la C8 Preliator XXV Coupé, prévue en 25 exemplaires. Selon Muller, le développement technique est terminé et toutes les voitures devraient être construites d'ici la fin 2027.

Sous le capot se trouve un V8 biturbo de 4,0 litres développant environ 800 CV et 1 000 Nm, couplé à une boîte manuelle à six rapports et à la propulsion.

Spyker C8 Preliator XXV, le volant

Photo : Spyker

La construction reste fidèle à un autre élément typique de Spyker : les panneaux en aluminium façonnés à la main. Pour compléter chaque Preliator, environ 2 100 heures de travail sont prévues, entre carrosserie, assemblage et finitions.

Plutôt que de défier Bugatti ou Koenigsegg sur le terrain des performances absolues, la marque semble vouloir miser sur l'expérience et le travail des matériaux. La comparaison avec Pagani concerne surtout cette attention portée à l'objet, ainsi qu'à sa mécanique. Il ne reste plus qu'à voir comment les clients répondront.

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Galerie: Spyker C8 Preliator XXV

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Source: Spyker

Source: Carscoops

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