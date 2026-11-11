Le nouveau V8 hybride de 680 ch de Lotus a déjà un nom

Lotus prépare sa première supercar et le nouveau moteur hybride a déjà un nom. Il s'appelle HORSE W40 et c'est le premier V8 développé par Horse Powertrain, présenté avec la boîte de vitesses associée, l'HORSE 8LDCT, conçue pour fonctionner en tandem dans des plateformes hybrides haute performance.

Le lancement des deux composants est prévu sur la Lotus Type 135, la première supercar de l'histoire de la marque anglaise dont nous avons parlé cet été, tandis que Horse Powertrain avait déjà annoncé un V6 hybride de 544 CV.

Puissance et poids du nouveau V8

Maintenant que nous avons plus de détails, nous savons que le HORSE W40 est un huit cylindres de 4 litres, conçu pour des plateformes hybrides haute performance. Il délivre une puissance maximale de plus de 500 kW (environ 680 CV) et un couple maximal de 800 Nm, pour un poids de seulement 200 kg. Selon Horse Powertrain, ce rapport poids-puissance en fait l'une des solutions V8 les plus denses sur le marché actuel.

Le moteur HORSE W40 Photo : HORSE Powertrain

La disposition est longitudinale, avec deux turbocompresseurs montés en position haute selon une configuration connue sous le nom de "hot-V". Le moteur intègre une injection directe du carburant, des techniques d'allègement étendues et un parcours d'admission raccourci vers les turbocompresseurs. Ce sont des solutions qui réunissent plusieurs technologies déjà présentes dans le reste de la gamme Horse Powertrain.

Le couple disponible à bas régime et la puissance de crête élevée rendent le moteur adapté non seulement aux voitures sportives. Horse Powertrain le propose également pour les pick-up et les véhicules tout-terrain, suivant la même approche hybride déjà appliquée à d'autres projets, comme le moteur à essence capable de transformer une voiture électrique en hybride.

Concept Lotus Theory 1 Photo : Lotus

La boîte de vitesses HORSE 8LDCT et le lancement sur Lotus

Pour accompagner le nouveau V8, comme anticipé, il y a la HORSE 8LDCT, une boîte de vitesses à double embrayage à huit rapports conçue pour des applications hybrides. La transmission peut gérer un couple maximal de 1.050 Nm, supérieur à celui délivré par le moteur lui-même, et utilise un embrayage humide de niveau sportif.

Il ne nous reste donc plus qu'à attendre le modèle de production définitive.