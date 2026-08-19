Lotus Eletre et Emeya, la mise à jour qui transforme l’expérience à bord

Lotus déploie en Europe une mise à jour OTA pour les Eletre et Emeya, avec un nouveau pack logiciel qui agit sur le confort, la personnalisation et la sécurité. Parmi les nouveautés figure aussi l’Active Sound Design, qui modifie le son perçu à bord en fonction de l’accélération, de la décélération, du mode de conduite et des sollicitations du conducteur. Pour l’Eletre, le système d’aide à la conduite Lotus Hyper Pilot fait en outre ses débuts en Allemagne.

Davantage de personnalisation d’une simple pression

L’une des fonctions les plus pratiques est Drive Setup, développée à partir des retours des clients. Elle permet d’enregistrer les réglages préférés du véhicule et des systèmes d’aide à la conduite, puis de les rappeler rapidement d’une simple pression. La mise à jour apporte également des évolutions en matière de sécurité, notamment une surveillance plus efficace des éventuels problèmes d’isolement électrique, avec détection anticipée et activation automatique des protections.

Galerie: Lotus Eletre 33

Sur l’Eletre, la gestion des alertes liées à la fatigue et à la distraction a également été revue, avec pour objectif de réduire les faux signalements tout en maintenant un niveau de sécurité inchangé. Sur l’Emeya, l’indication de l’état de l’Auto Hold devient en revanche plus visible lorsque le système est actif.

Hyper Pilot arrive sur l’Eletre en Allemagne

La nouveauté la plus importante concerne toutefois l’Eletre commercialisée en Allemagne. Après la certification UN R171 obtenue par Lotus en mars 2026, le système Lotus Hyper Pilot devient disponible sur certains tronçons autoroutiers du corridor Francfort-Stuttgart-Munich, y compris des sections des A3, A5, A8 et A99.

Le système combine maintien dans la voie, régulateur de vitesse adaptatif et assistance au dépassement sous supervision. Il ne s’agit donc pas d’une conduite autonome complète : le conducteur reste responsable du contrôle de la voiture, tandis que la technologie vise avant tout à réduire la fatigue lors des longs trajets autoroutiers.

Une mise à jour qui arrive directement dans la voiture

Le nouveau logiciel est déployé over the air auprès des clients européens et peut être téléchargé et installé directement depuis le véhicule lorsqu’il est disponible. En Allemagne, les propriétaires d’Eletre peuvent également utiliser gratuitement le pack HNP Premium pendant 12 mois, jusqu’au 29 juillet 2027.