Mate Rimac vient-il d’évoquer une Bugatti V16 avec une vraie boîte manuelle à trois pédales ?

Les boîtes manuelles reviennent peu à peu dans le débat autour des hypercars, et le PDG de Bugatti, Mate Rimac, vient d’alimenter encore un peu plus la rumeur. Lors de la Monterey Car Week, il ne s’est pas contenté d’adresser un signe de tête poli aux amateurs de troisième pédale : il a invité le public à « imaginer un V16 avec une boîte manuelle, une vraie manuelle », directement liée à la prochaine ère mécanique de Bugatti.

Cette seule phrase a déjà donné lieu à des titres affirmant qu’une « Bugatti manuelle est confirmée », alors que Rimac n’a annoncé ni modèle précis ni programme concret. Pour les passionnés de supercars à boîte manuelle, l’essentiel est de distinguer ce qu’il a réellement validé de ce qui relève encore du simple souhait, afin de ne pas confondre l’enthousiasme d’un dirigeant avec un plan de production acté.

Mate Rimac

Ce qu’a réellement déclaré Mate Rimac

Lors de son intervention à la Monterey Car Week, Mate Rimac a clairement indiqué qu’il voyait une place pour une boîte manuelle dans l’avenir de Bugatti. Interrogé sur cette idée, il a répondu par un « Oui, absolument » appuyé avant d’expliquer à Road & Track qu’il fallait imaginer un V16 avec une boîte manuelle, en insistant sur le fait qu’il s’agirait d’une « vraie manuelle » et non d’un artifice logiciel greffé à une transmission automatique.

Cette expression de « vraie manuelle » est importante, car elle s’oppose directement à l’approche de Ferrari sur la 12Cilindri Manuale, qui conserve une transmission automatique en base tout en ajoutant une grille simulée et un comportement d’embrayage artificiel. Les propos de Rimac laissent donc entendre qu’en cas de concrétisation chez Bugatti, il s’agirait d’une pédale d’embrayage et d’un levier mécanique traditionnels, même s’il s’est bien gardé de confirmer un projet ou d’en préciser le calendrier.

Rimac n’a pas indiqué si une telle voiture prendrait la forme d’une V16 produite en série, d’un exemplaire unique, ou d’un modèle développé dans le cadre du programme Solitaire de Bugatti, déjà chargé des commandes ultra-exclusives. Destrier, une hypercar W16 unique basée sur la Bolide, montre le type de terrain d’expression qu’offre Solitaire, mais elle conserve une boîte robotisée à double embrayage commandée par palettes, ce qui souligne à quel point l’idée d’une Bugatti V16 manuelle reste pour l’instant hypothétique.

Bugatti Tourbillon

La Tourbillon reste en double embrayage pendant que les boîtes manuelles refont surface

Le commentaire de Rimac ne change rien à la Bugatti Tourbillon, déjà présentée avec une motorisation hybride V16 atmosphérique et une boîte à double embrayage à huit rapports. Le modèle qu’il a exposé à Carmel et Monterey reste bien une hybride V16 à commandes par palettes, et non une variante manuelle cachée, et Bugatti n’a donné aucun signe laissant penser qu’une pédale d’embrayage pourrait être ajoutée ultérieurement à la version de série.

L’hypothèse la plus réaliste pour une boîte manuelle serait un modèle très limité exploitant l’architecture V16, à l’image de Destrier, qui clôt l’ère du W16 sous la forme d’un exemplaire unique au sein de la gamme Solitaire. Les passionnés d’hypercars ont déjà observé ce schéma avec la dernière hypercar W16 de Bugatti, et l’édition 2025 de Monterey a aussi montré que d’autres marques estiment encore qu’une boîte manuelle de niche peut avoir du sens, entre le système simulé de Ferrari et McLaren qui a laissé entrevoir un projet de supercar à boîte manuelle.

Si un futur client demande à Bugatti une V16 à trois pédales, Rimac a désormais déclaré publiquement qu’il y était favorable à 100 %, ce qui marque une évolution notable après des années de configurations exclusivement à palettes dans cette catégorie. Pour l’heure, cependant, toutes les Bugatti réellement commercialisées ou commandables restent des modèles à boîte automatique ou à double embrayage : la V16 manuelle n’existe donc pour l’instant que dans l’imagination de Rimac et sur les listes de souhaits des passionnés. Elle demeure ainsi dans la même catégorie spéculative que d’autres sportives exotiques annoncées avec insistance, comme un éventuel nouveau coupé italien à moteur V8 et boîte manuelle ou l’expérimentation Ferrari 12Cilindri Manuale.

L’avis de Motor1 : l’ouverture affichée par Rimac fait davantage évoluer le débat qu’elle ne confirme réellement une voiture. Ce qu’il apporte, c’est de la crédibilité à l’idée, pas une promesse de production. Et cela compte surtout pour les collectionneurs fortunés et les clients capables de commander des modèles uniques d’image : la possibilité d’une véritable Bugatti à trois pédales reste vivante, davantage comme une déclaration sur mesure que comme une future présence régulière en concession.