Voici le milliardaire qui a déboursé 40 millions de dollars pour la première voiture électrique de Ferrari

Herbie Wertheim vient de signer un chèque de 40 millions de dollars qui a secoué le monde de Ferrari. À Monterey, l’homme d’affaires milliardaire a déboursé cette somme pour acquérir la « Luce Châssis 0 » de Ferrari, faisant de ce véhicule électrique, déjà très médiatisé, la voiture neuve la plus chère jamais vendue aux enchères.

Cette voiture est un modèle unique illustrant l’avenir électrique de Ferrari, mais ce sont l’acheteur et le montant affiché au tableau qui ont fait de cette vente un événement légendaire pour les collectionneurs. Pour les passionnés d’histoire de Ferrari, c’est le moment où un châssis unique, construit avant toutes les voitures destinées aux clients, est entré de plein droit dans la mythologie de Maranello.

Le « Chassis 0 » et la vente record

La Luce est le premier modèle 100 % électrique de Ferrari, et le Châssis 0 est le premier châssis de série issu de ce programme, traité comme une pièce unique par l’équipe Tailor Made et le centre de design de Ferrari. Il a été mis aux enchères lors de la Monterey Car Week dans le cadre d’une vente RM Sotheby’s, l’intégralité des recettes étant reversée à des actions éducatives par l’intermédiaire de la Fondation Ferrari.

Ferrari avait déjà présenté la Luce comme un véhicule électrique élégant et performant, mais le châssis n°0 ne figure pas dans le carnet de commandes habituel : il s’agit d’un modèle phare, doté de matériaux et de détails sur mesure, destiné à l’un de ses clients les plus fidèles. Plus tôt cette année, Ferrari a confirmé l’existence de la gamme Luce au sens large, en précisant les caractéristiques techniques de la Luce, les fourchettes de prix attendues et le calendrier de lancement, afin de montrer qu’il ne s’agit pas simplement d’un exercice de conception.

Le prix d’adjudication a dépassé les prévisions internes de Ferrari et a battu le précédent record pour une voiture neuve vendue aux enchères, surpassant la somme levée par une Daytona SP3 unique destinée à une œuvre caritative en 2025. Les créneaux de production de la Luce EV étant pratiquement tous vendus avant même que la plupart des gens n’aient pu en voir un en vrai, ce premier châssis semblait être une occasion unique pour les enchérisseurs désireux de s’offrir un objet de prestige.

Le Dr Herbert Wertheim et sa Ferrari SP3 Daytona en compagnie d'Enrico Galliera, directeur commercial et marketing de Ferrari Photo : Ferrari

Qui est Herbie Wertheim ?

Herbert « Herbie » Wertheim est un investisseur milliardaire et philanthrope connu pour avoir pris très tôt des participations dans des entreprises telles qu’Apple et Microsoft. Il finance depuis des années des universités et la recherche médicale ; la vente caritative de cette Ferrari s’inscrit donc dans sa démarche consistant à allier achats passionnés et générosité.

Les Ferrari uniques et les « premier châssis » occupent désormais un segment à part sur le marché. Les modèles historiques comme la 250 GTO sont déjà dans une autre catégorie, comme on le constate à chaque fois qu’une rare Ferrari 250 GTO est mise aux enchères. Le châssis n° 0 apporte une touche de modernité, incarnant à la fois le premier exemplaire de l’ère des véhicules électriques de Ferrari et un objet « Tailor Made » sur mesure que les collectionneurs considèrent comme une future voiture de référence.

Si l’on compare cette vente à d’autres Ferrari emblématiques qui ont été mises aux enchères à Monterey, de la 288 GTO proposée aux côtés de lots liés à Luce à une rare Ferrari 250 GT de 1958, la tendance est claire. Les tout premiers ou tout derniers exemplaires, qui marquent un tournant pour la marque, attirent des acheteurs en quête d’une page de l’histoire de Ferrari, et pas seulement d’une voiture rapide pour les balades du dimanche.

Galerie: Ferrari Luce mise aux enchères par RM Sotheby's 33 Source: RM Sotheby's

Source: supercarsfor.sale (Instagram) sur TheSupercarBlog