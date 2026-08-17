Spyker est de retour : la C8 Preliator XXV de 789 ch fait ses débuts

Le nom Spyker n’occupe probablement plus le devant de la scène dans votre esprit depuis un bon moment. Le nouveau C8 Preliator XXV pourrait bien y remédier.

Spyker, le constructeur néerlandais de supercars, est revenu sous les projecteurs, et sa dernière création a récemment été dévoilée à Monterey. Baptisé C8 Preliator XXV, ce modèle est présenté par Spyker comme entièrement nouveau. De notre côté, nous y voyons plutôt une version profondément retravaillée de l’ancienne C8 Preliator. Quoi qu’il en soit, cette « nouvelle » venue semble avoir de sérieux arguments.

Spyker continue de mettre en avant son héritage aéronautique. On retrouve des prises d’air NACA un peu partout sur la voiture. Les jantes s’inspirent du dessin des hélices. À l’arrière, les feux évoquent des postcombustions d’avion de chasse, tandis que l’aileron dorsal central sur le toit brouille encore davantage la frontière entre aviation et sport automobile.

Bien sûr, la configuration présentée ici se suffit presque à elle-même comme déclaration d’intention. Cette teinte verte s’appelle Quail Green et intègre des particules rose gold dans la peinture. Tous les éléments brillants reçoivent eux aussi une finition rose gold. Spyker précise que les acheteurs peuvent opter pour une finition aluminium plus classique, ou aller beaucoup plus loin s’ils le souhaitent.

Et comment ne pas se lâcher sur une voiture comme celle-ci ? Une Spyker doit être un objet de style clivant et assumé.

Photo : Spyker

On retrouve encore davantage de rose gold à l’intérieur, jusque sur la tringlerie de boîte manuelle apparente. Oui, cette dernière Spyker propose toujours une véritable boîte manuelle. La mécanique repose sur un V8 4,0 litres biturbo d’origine Audi. Ici, il développe 789 ch et 1.002 Nm de couple.

Spyker annonce une vitesse de pointe de 349 km/h. L’exercice du 0 à 100 km/h est expédié en moins de trois secondes. Des chiffres de vraie supercar, pour un modèle qui mérite pleinement cette appellation.

Pour autant, Spyker affirme aussi que la C8 Preliator XXV est entièrement nouvelle. Il y a probablement eu un important travail de refonte autour d’un ancien châssis de C8, mais la formule semble par ailleurs inchangée. Une carrosserie artisanale à l’ancienne, assemblée à la main, associée à un habitacle au style presque steampunk, dans une auto qui pourrait aussi bien tenir le rôle du héros que du méchant au cinéma.

La production sera limitée à 25 exemplaires. Selon certaines rumeurs, l’exemplaire présenté ici coûterait environ 1,6 million de dollars pour rejoindre votre garage.

Mais selon Spyker, la C8 Preliator XXV n’est qu’un début. Le constructeur affirme que la prochaine étape consistera à relancer le D8 Peking-to-Paris Super SUV, longtemps resté lettre morte, avant un retour en compétition au niveau GT3.

Reste à espérer qu’un nombre suffisant de clients se laissera tenter par la C8 Preliator XXV pour transformer ces ambitions en réalité.