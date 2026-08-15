Sécheresse : pourquoi l'Est de la France est confronté à un début de pénurie de carburant

La sécheresse ne touche pas seulement les cours d’eau et l’agriculture. Dans l’Est de la France, la baisse importante du niveau du Rhin perturbe également l’approvisionnement en carburants. Plusieurs stations-service connaissent ainsi des difficultés d’approvisionnement, notamment dans le secteur de Strasbourg.

Le phénomène trouve son origine plusieurs centaines de kilomètres en amont. Le Rhin, principale voie navigable pour le transport de marchandises en Europe, affiche actuellement un niveau particulièrement bas en raison du déficit de précipitations et des fortes chaleurs. Cette situation complique fortement la navigation des péniches, dont les capacités de chargement doivent être réduites pour éviter de toucher le fond du fleuve.

Des livraisons de carburant perturbées

Une partie des carburants destinés à l’Est de la France transite par voie fluviale. Lorsque le niveau du Rhin diminue, les transporteurs ne peuvent plus charger leurs bateaux dans les mêmes proportions. Certains convois doivent alors réduire leur chargement, tandis que d’autres acheminements peuvent être ralentis ou reportés.

Cette situation finit par avoir des conséquences sur les stocks disponibles dans certaines stations-service. Dans l’agglomération strasbourgeoise et plus largement dans l’Est de la France, des automobilistes se retrouvent ainsi face à des pompes temporairement à sec ou à des difficultés pour trouver certains carburants. Des données officielles font état de tensions sur l'approvisionnement dans plusieurs stations de la région.

Il ne s’agit toutefois pas d’une pénurie généralisée à l’échelle du pays. Le problème concerne principalement les territoires dépendant davantage des approvisionnements transitant par le réseau fluvial rhénan.

Le transport routier prend le relais

Pour limiter les conséquences de la baisse du trafic fluvial, une partie des marchandises peut être transférée vers le transport routier. En Allemagne, les autorités de Rhénanie-Palatinat et de Sarre ont notamment décidé de lever temporairement les restrictions de circulation des poids lourds les dimanches et jours fériés afin de faciliter l’acheminement des marchandises. La mesure est entrée en vigueur le 9 août et doit, à ce stade, rester applicable jusqu’au 30 septembre.

Cette solution permet de maintenir les flux logistiques, mais elle ne remplace pas totalement la capacité de transport du Rhin. Une péniche peut en effet transporter une quantité de marchandises nettement supérieure à celle d'un camion, ce qui rend le report vers la route plus complexe et plus coûteux.

Une situation directement liée à la sécheresse

Le problème actuel illustre les conséquences indirectes d’un épisode de sécheresse sur les transports et, par extension, sur l’approvisionnement en produits du quotidien.

Le Rhin n’est d’ailleurs pas le seul cours d’eau concerné. La navigation est également fortement perturbée sur d’autres axes fluviaux allemands, notamment le Danube. Face à la poursuite éventuelle de la baisse des niveaux d’eau, les autorités allemandes n’excluent pas de nouvelles mesures destinées à maintenir les flux de marchandises.

Pour les automobilistes de l’Est de la France, les conséquences restent donc avant tout locales. La baisse du niveau du Rhin ne signifie pas que la France manque de carburant, mais elle complique une partie de sa logistique d’acheminement. La situation pourrait évoluer avec le niveau du fleuve et le rétablissement progressif des capacités de transport fluvial.