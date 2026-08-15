La Mustang la plus sinistre de Ford perd son toit mais conserve son V8 suralimenté.

Ford a créé une version cabriolet de sa nouvelle Dark Horse SC. Il s’agit de la première Mustang haute performance à capote souple de Ford depuis plus d’une décennie, et elle ne fait pas dans la demi-mesure.

Sous le capot se trouve le célèbre moteur V8 suralimenté de 5,2 litres de Ford. Il développe 795 chevaux et 895 Nm de couple, soit les mêmes performances que le coupé. Il est associé à une boîte de vitesses à double embrayage à sept rapports qui entraîne les roues arrière.

C’est au niveau du réglage de la suspension que le coupé et le cabriolet se distinguent. Le cabriolet est équipé d’amortisseurs MagneRide aux quatre roues, associés à des ressorts et des barres stabilisatrices spécifiques. Arie Groeneveld, ingénieur en chef de la Dark Horse SC, a déclaré :

« Le coupé et le cabriolet Dark Horse SC ont tous deux été développés par nos ingénieurs de Ford Racing. Mais plutôt que de privilégier les temps au tour pour le cabriolet, nous l’avons conçu pour en faire la machine de grand tourisme décapotable par excellence. »

La nouvelle Dark Horse SC repose sur la plateforme du cabriolet GT. Ford a ajouté une barre de renfort en magnésium reliant les montants de la tour pour une rigidité accrue.

Jantes et freins de la Ford Mustang Dark Horse SC Cabriolet. Photo : Anthony Alaniz / Motor1

SC signifie « Subtle Changes » (changements subtils)

Outre un réglage plus souple de la suspension, Ford a apporté quelques modifications mineures à la Mustang Dark Horse SC cabriolet. La capote en tissu présente un profil aérodynamique différent de celui du toit rigide, ce que Ford a dû compenser.

Les ingénieurs ont allongé le bord de fuite de l’ailette de la prise d’air du capot, fermant ainsi une partie de la surface ouverte. La SC cabriolet est également dotée de montants d’aileron arrière uniques conçus pour le hayon : elle conserve le même profil et le même angle d’attaque que le coupé, mais ne dispose pas de volets Gurney.

La décapotable SC sera commercialisée avec de nouvelles options de couleur pour la carrosserie, les étriers de frein et les détails intérieurs. La nouvelle couleur de carrosserie « Precision Purple » n’est pas aussi extrême que les teintes « Mystic » et « Mystichrome » proposées sur les précédentes variantes de la Mustang Cobra, mais elle change de teinte à la lumière.

Prix et disponibilité

Ford indique qu’il communiquera les prix du cabriolet Dark Horse SC ultérieurement, probablement avant l’ouverture des réservations cet automne. Le constructeur commencera les livraisons dès le printemps prochain.

Le coupé Ford Dark Horse SC 2026 est proposé à partir de 108 085 $, frais de livraison compris. Il faut s’attendre à ce que le prix de départ du cabriolet soit encore plus élevé.