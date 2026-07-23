Ford et Geely dévoilent leurs nouveaux modèles à Valence

Ford Motor Company et Geely Automobile Holdings unissent leurs forces en Europe avec une coentreprise destinée à transformer l’usine Ford de Valence, en Espagne, en pôle de production partagé pour des véhicules de nouvelle génération. L’accord, annoncé le 23 juillet 2026, prévoit la production de modèles Ford et Geely destinés au marché européen, avec des motorisations électrifiées et des solutions multi-énergies.

L’opération répond à la nécessité de faire face à un marché automobile européen toujours plus concurrentiel, marqué par des coûts industriels élevés, de nouvelles réglementations sur les émissions et la pression croissante des constructeurs mondiaux, en particulier asiatiques. Grâce au partage des capacités de production, les deux entreprises entendent rendre plus efficace l’usine de Valence et créer les conditions d’une production durable à long terme.

Une coentreprise pour relancer l’usine Ford de Valence

La nouvelle société, sous réserve des autorisations réglementaires, devrait devenir opérationnelle au premier semestre 2027. La structure capitalistique prévoit une participation de Ford à hauteur de 66 % et une part de 34 % pour Geely.

L’usine de Valence, inaugurée en 1976 et dotée d’une capacité de production potentielle d’environ 500.000 véhicules par an, continuera entre-temps à produire le Ford Kuga sans interruption. Le site représente l’un des sites industriels les plus importants de la marque américaine en Europe et a produit au fil des années des modèles stratégiques, comme la première génération de la Ford Fiesta.

Le nouveau Kuga 2026 continuera à être produit à Valence Photo : Ford

Avec cette coentreprise, Ford et Geely entendent transformer Valence en centre de production dédié aux véhicules à faibles et zéro émission, en combinant compétences d’ingénierie, capacités industrielles et développement technologique.

Quelles voitures seront produites à Valence ?

Le plan industriel prévoit l’arrivée de nouveaux modèles Ford et Geely à partir de 2028. Pour Ford, l’usine espagnole continuera d’abord à produire le Kuga, l’un des modèles hybrides rechargeables les plus vendus en Europe. S’y ajouteront deux nouveaux véhicules :

Un nouveau SUV de la famille Bronco, un modèle compact pensé pour le marché européen, avec des caractéristiques adaptées à un usage également hors des routes goudronnées. Le lancement de la production est prévu en 2028.

Un nouveau crossover familial multi-énergies, développé avec la contribution technique de Geely, qui arrivera également en 2028. Ce modèle fera partie de l’offensive européenne de Ford, qui prévoit cinq nouveaux véhicules multi-énergies d’ici 2029.

Du côté de Geely, le constructeur chinois produira à Valence deux SUV 100 % électriques, destinés à soutenir sa croissance sur le marché européen. Il s’agira des premiers modèles badgés Geely assemblés dans l’usine espagnole.

Geely Starray EM-i - Le constructeur chinois produira à Valence deux nouveaux SUV pour le marché européen Photo : Geely

Une collaboration fondée sur la stratégie industrielle

Le partenariat entre Ford et Geely ne part pas de zéro. Les deux entreprises ont déjà entretenu des relations industrielles par le passé, notamment depuis 2010, lorsque Ford a cédé Volvo Cars au groupe chinois. Selon les déclarations des constructeurs, cette opération a contribué à consolider une relation fondée sur la confiance et la collaboration.

Cette nouvelle alliance répond toutefois avant tout à une nécessité industrielle : augmenter les volumes de production, réduire les coûts et accélérer le développement de nouveaux véhicules sur un marché européen où la concurrence est devenue mondiale.

Pour Ford, ce choix s’inscrit dans la stratégie consistant à recourir à des partenariats ciblés pour gagner en rapidité et en efficacité dans le développement de ses produits. Pour Geely, il représente une étape supplémentaire dans son expansion européenne, après une croissance internationale que le groupe poursuit à travers plusieurs marques et plateformes technologiques.

Des voitures européennes pour le marché européen

La production de Valence sera concentrée sur des modèles pensés pour les besoins des clients européens, avec une gamme de motorisations qui inclura des solutions électriques et d’autres technologies à faibles émissions.

La coentreprise vise ainsi à associer l’héritage de Ford en matière de conception et de comportement routier aux compétences technologiques et industrielles développées par Geely dans le domaine de l’électrification.

Le défi sera de transformer un site industriel européen historique en une usine capable de rivaliser avec les nouveaux standards industriels mondiaux, tout en préservant l’emploi et les capacités de production sur le territoire espagnol.