Genesis GV90 : les caractéristiques du maxi SUV électrique de 666 ch commencent à fuiter

Genesis prépare le modèle le plus ambitieux de son histoire, et les dernières indiscrétions en dressent un portrait très précis. Le futur GV90 sera un grand SUV électrique de luxe fort de 666 ch, doté d’une batterie géante et de dimensions dignes d’un véritable porte-étendard. En clair, la réponse coréenne à des modèles comme les BMW iX, Mercedes EQS SUV et Range Rover Electric.

Les informations ayant fuité de documents techniques révèlent un véhicule conçu pour impressionner davantage par sa substance que par des effets de style.

Près de 5,3 mètres de long et un empattement de limousine

Le GV90 devrait mesurer environ 5,28 mètres de long, avec un empattement proche de 3,3 mètres. En d’autres termes : un espace généreux pour les passagers comme pour les bagages, avec un habitacle qui pourrait également être proposé en configuration six places avec sièges arrière individuels.

Les proportions rappellent de très près le concept Neolun, dont le modèle de série devrait reprendre la face avant épurée, les feux à double ligne et une approche très minimaliste.

666 ch et transmission intégrale

Sous la carrosserie de la nouvelle Genesis, on trouvera deux moteurs électriques pour une puissance cumulée de 666 ch. La transmission sera intégrale et les performances, bien qu’elles ne soient pas encore officielles, devraient placer le modèle sur le terrain des grands SUV de luxe à vocation sportive.

Plus que sur la vitesse de pointe, Genesis semble vouloir miser sur des accélérations très rapides et une grande douceur de conduite.

Une batterie gigantesque

Le chiffre le plus marquant concerne la batterie : 115 kWh utiles. Une capacité supérieure à celle de nombreuses rivales européennes, qui devrait permettre d’atteindre une autonomie d’environ 481 km selon les données ayant fuité.

Cette valeur ne semble pas record au regard de la capacité de l’accumulateur, mais elle pourrait s’expliquer par les dimensions, le poids et les performances élevées du véhicule.

Des débuts qui se rapprochent

Genesis n’a pas encore confirmé officiellement ces caractéristiques, mais les indiscrétions concordent avec la stratégie de la marque, qui vise à monter encore en gamme sur le segment premium mondial.

Si ces chiffres se confirment, le GV90 ne sera pas simplement le plus grand SUV de Genesis : ce sera le modèle chargé de démontrer que le luxe électrique n’est plus une affaire exclusivement européenne.