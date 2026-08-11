La nouvelle supercar de Gordon Murray, inspirée de la F1, présentée à Monterey

La prochaine supercar de Gordon Murray joue déjà à fond la carte de la nostalgie. Le premier teaser, très sombre (luminosité rehaussée), diffusé par Gordon Murray Special Vehicles montre un coupé bas, large, à longue poupe et prise d’air de toit, qui rappelle immédiatement l’ère de la McLaren F1 GTR que Murray a contribué à définir dans les années 1990.

Cette voiture est le dernier modèle en série limitée de Gordon Murray Automotive, et elle sera dévoilée vendredi au Quail, dans le cadre de la Monterey Car Week. Le teaser a déclenché de nombreuses spéculations, mais seuls quelques éléments sont réellement visibles ou confirmés.

Supercar Gordon Murray Automotive S1 LM Photo : Gordon Murray Automotive

Ce que Gordon Murray a réellement confirmé

Gordon Murray Automotive dévoilera vendredi une nouvelle supercar en série limitée au Quail, dans le cadre de la Monterey Car Week, aux États-Unis. La voiture provient de Gordon Murray Special Vehicles, l’entité chargée des déclinaisons orientées circuit comme la Le Mans GTR et la S1 LM.

Officiellement, la marque présente ce nouveau modèle comme « quelque chose de très spécial », et il sera exposé aux côtés de la Le Mans GTR et de plusieurs exemplaires de la T50. C’est un point important, car le V12 de 664 ch de la T50 place déjà la barre très haut pour tout nouveau modèle vitrine que GMA souhaite lui associer.

Les récents résultats aux enchères montrent à quel point cette lignée est devenue prisée. L’un des cinq exemplaires de la S1 LM prévus à la production s’est récemment vendu 20,6 millions de dollars, un montant présenté comme un record pour une voiture neuve aux enchères, signe d’une forte demande pour les séries limitées les plus extrêmes de Gordon Murray.

Des indices de design et un ADN F1 dans le teaser

En observant attentivement l’image teaser ainsi que les liens de la voiture avec la S1 LM, et par extension avec la McLaren F1 GTR, la filiation saute aux yeux. La silhouette montre des épaules arrière marquées, une partie arrière plate et une prise d’air de toit, autant d’éléments qui remontent directement, via la S1, aux F1 d’endurance conçues par Murray il y a trois décennies.

Le teaser laisse aussi entrevoir des écopes d’air intégrées aux portes qui rappellent les entrées de type NACA de la S1 LM, un nouvel écho à l’architecture de la F1 GTR, où la qualité des flux d’air comptait autant que l’appui aérodynamique pur. Ce que l’on ne voit pas est tout aussi révélateur : le grand aileron arrière et les splitters agressifs de la S1 LM semblent avoir disparu, ce qui laisse penser à une interprétation davantage tournée vers la route de cette silhouette de base.

Cette voiture apparaît ainsi comme une évolution plus fluide et moins spécifiquement dédiée au circuit de la Gordon Murray Automotive S1 LM, toujours imprégnée du langage stylistique de la McLaren F1 mais adaptée à un usage routier plutôt qu’à la recherche absolue du chrono. Si GMA suit la logique déjà vue avec la Le Mans GTR spéciale et l’extrême T50s Niki Lauda, il faut s’attendre à une attention extrême portée au poids, à l’aérodynamique et à l’implication du conducteur, même si la fiche technique finale restera secrète jusqu’à Monterey.

L’avis de Motor1 : ce teaser mise clairement sur l’héritage de l’ère F1 pour préparer l’arrivée d’une nouvelle voiture vitrine, qui semble cette fois destinée aux collectionneurs appréciant autant la pureté d’ingénierie et la rareté que la domination pure sur circuit. Lors de la présentation, le plus révélateur sera les chiffres clés, notamment le groupe motopropulseur, les objectifs de masse et le degré d’aptitude routière de l’ensemble par rapport aux modèles de piste les plus affûtés du catalogue Gordon Murray.